Partizanu ipak poništena titula nakon utakmice u kojoj je ozlijeđen Hrvat

Podijeli :

Guliver image

Rukometna liga Srbije još nije gotova jer je zakazan nastavak finalne serije u novosadskom SC Slana bara. To znači da Partizan ipak nije prvak države, iako su se fotografirali s navijačima u šampionskim majicama nakon incidenata u uzvratu.

Partizan je pobijedio u Beogradu 33:27, dok je druga utakmica prekinuta kada je netko od pristaša crno-bijelih pogodio igrača Vojvodine, hrvatskog rukometaša Frana Miletu topovskim udarom.

POVEZANO Nakon skandala oglasio se i RK Partizan: Evo kako su prozvali hrvatskog rukometaša

Vojvodina, čiji su igrači nakon toga odbili povratak na teren, dan kasnije je objavila da je desno krilo novosadskog kluba imalo određenih tegoba poput zagušenja sluha, mučnine i vrtoglavice, ali i da 25-godišnjak nije teško ozlijeđen te će biti spreman za nekoliko dana.

Bilo je to tek 15 minuta nakon početka uzvrata finalne serije, a Partizan je dan kasnije, u četvrtak, objavio dva priopćenja – u prvom su istaknuli da je potez Vojvodine „kukavički“, a u drugom da žele da se odigra uzvrat.

Mozzart sport objavio je da će tako i biti, s tim što će uzvrat u Novom Sadu biti odigran bez prisustva gledatelja, što je rješenje kako naslov prvaka ne bi bio odlučen za zelenim stolom. Navodi se da je direktor ARKUS lige Vladimir Knežić odlučio da će druga utakmica finala biti odigrana u ponedjeljak.

Iako su Partizan i Vojvodina cijeli dan „ratovali“ priopćenjima, Rukometni savez Srbije nije se oglašavao o incidentima u srijedu navečer u Novom Sadu.