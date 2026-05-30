VIDEO / Jorge Martin postigao najveću brzinu u povijesti Moto GP-a, išao je gotovo 370 km/h!

Brzina tvorničke Aprilije izmjerena je na 368,6 km/h (229,0 mph) na najbržoj ravnici MotoGP kalendara. “To je sigurno jedan od ciljeva koje smo imali!” izjavio je tehnički direktor Aprilije Fabiano Sterlacchini za MotoGP-ova reportera Jacka Appleyarda.

“Uzbudljivo je dosegnuti najveću brzinu ikad, i zahvaljujemo svima u tvrtki. To je kombinacija motora i aerodinamike koja radi u sinergiji, plus izlazak iz posljednjeg zavoja uz pomoć elektronike,” dodao je.

“Vidjet ćemo što će se dogoditi do kraja vikenda, jer je u utrci uz slipstream moguće ići još oko 2 km/h brže.”

Rekordi najveće brzine ovog vikenda mogli bi dugo ostati na snazi, budući da je ovo posljednji nastup 1000cc motocikala na Mugellu prije uvođenja manjih 850cc motora 2027. godine, čime se želi smanjiti ukupne performanse.