Srpski mediji otkrili detalje kaosa u Novom Sadu: ‘Hrvatski rukometaš ne čuje na jedno uho’

Podijeli :

Guliver image

Završnica srpskog rukometnog prvenstva između Vojvodine i Partizana prekinuta je zbog incidenta u kojem je, nakon bacanja topovskog udara na teren, nastradao hrvatski rukometaš Fran Mileta. Zbog ozbiljne ugroze sigurnosti, momčad Vojvodine odbila se vratiti na parket.

Srpski mediji javljaju kako je riječ o jednom od najsramotnijih događaja u povijesti srpskog sporta.

POVEZANO Skandal: Grobari topovskim udarom teško ozlijedili Hrvata pa Partizan osvojio titulu

Prema informacijama Sportala, detonacija je, uz Miletu, ozlijedila suca Markovića te još nekoliko osoba blizu terena. Iako je stanka trajala dulje od sat vremena, policija i osiguranje odlučili su da neće isprazniti tribinu s gostujućim navijačima koji su izazvali kaos.

Najteže vijesti donosi Telegraf, ističući kako je hrvatski rukometaš nakon eksplozije privremeno izgubio sluh na jedno uho, što je izazvalo zgražanje javnosti u cijeloj regiji.

Portal Nova.rs objašnjava kako su Novosađani procijenili da bi ostanak na terenu bio prevelik rizik za zdravlje igrača.

“Utakmica nije mogla biti nastavljena jer nije postojalo jamstvo sigurnosti za igrače i sve sudionike susreta”, navodi Nova.rs pozivajući se na reakciju novosadskog kluba.