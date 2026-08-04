Bivši igrači Trnja i Jaruna zabili tri gola senzaciji Lige prvaka

Union Saint-Gilloise i Bodø/Glimt odigrali su spektakularnih 3:3 u prvoj utakmici trećeg pretkola Lige prvaka. Belgijci su vodili u završnici, no norveški prvak izjednačio je u sudačkoj nadoknadi.
U središtu pozornosti bili su bivši igrači hrvatskih klubova. Austrijanac Raul Florucz, nekadašnji član Lokomotive, zabio je dva gola za Union, dok je Promise David, bivši igrač Trnja, postigao pogodak za 3:2. Bodø je do boda stigao golom Odina Bjørtufta u nadoknadi.
Florucz je bio član Lokomotive od 2020. do 2022., a nastupao je i na posudbama u Sesvetama, Hrvatskom dragovoljcu i Jarunu prije odlaska u Olimpiju i potom Union.
Promise David igrao je za Trnje između 2019. i 2022. godine, a nakon epizoda u SAD-u, na Malti i u Estoniji stigao je u Union, gdje je danas jedan od ključnih igrača.
Uzvratna utakmica igra se za tjedan dana u Norveškoj – donosi Index.
KVALIFIKACIJE ZA LIGU PRVAKA, 3. PRETKOLO
Utorak
- Ararat – Celje 2:1 (1:1)
/Serobjan 38, Franka Karlos 70 – Sešlar (11 m) 21/
- Mjällby – Slovan Bratislava 1:2 (0:0)
/Straud (11 m) 58 – Kamara 78, Kijanga 90+4/
- Hapoel Beer Ševa – Crvena zvezda 1:0 (1:0)
/Ahmed 38/
- Levski – Kairat 1:0 (0:0)
/Seržinjo 90+2/
- Olympiakos – NEC 0:0
- Sparta Prag – Lyon 2:1 (0:1)
/Rines 63, Mercado 69 – Suhomel (autogol) 45/
- Union Saint-Gilloise – Bodø/Glimt 3:3 (2:2)
/Florucz 25, 45+4, David 88 – Berg 20, Blomberg (11 m) 29, Bjørtuft 90+1/
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!