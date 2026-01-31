Červar opleo po EHF-u: ‘Na utakmici Hrvatske gledali smo dodatni show’

Podijeli :

Bivši hrvatski izbornik nije štedio riječi.

Hrvatska će u nedjelju od 15.15 sati igrati za broncu protiv Islanda, nakon što je u polufinalu Europskog prvenstva izgubila od Njemačke.

Razmišljanja o polufinalu otkrio je bivši hrvatski izbornik Lino Červar.

“Nijemci su imali svog prvog čovjeka Wolffa na golu. Bio je igrač utakmice, dobro je branio. Za pobijediti takvog protivnika kao što je Njemačka mora ti golman biti raspoložen. Zaključak je da treba čestitati na ulasku u polufinale. Bitno je da se ekipa jednostavno rekuperira, da daju sve od sebe u borbi za brončanu medalju”, rekao je bivši hrvatski izbornik Lino Červar za Index.

Posebno je bijesan zbog EHF-a i promjene pravila koja odgovaraju Skandinavcima.

“Da vam iskreno kažem, ljudi se boje nešto reći, boje se posljedica. Naša najveća rana su pravila koja nitko ne razumije. Na ovoj smo utakmici gledali dodatni show, da se ovaj jedan igrač ispovijeda na engleskom da je protivnika uhvatio za vrat ili nije i tako dalje… Neće stavljati pod povećalo je li bilo probijanje ili ne. Pravila se moraju mijenjati, ne može se s ovakvim pravilima ići na Olimpijske igre. Nitko ne zna reći što je točno probijanje, a što nije. To su stručne stvari i jako su bitne. Jedno piše u pravilima, a drugo se interpretira na terenu. Moderni rukomet igra se run and gun, pravila su postavljena tako da se podilazi skandinavskom načinu igre. No mi moramo malo drugačije raditi, trenirati i pripremati se od drugih momčadi. Moramo biti inovativni”, rekao je Červar.