Andrija Nikolić podnio ostavku, poznato tko preuzima Zagreb!

xxGoranxMehkekx via Guliver

Andrija Nikolić podnio je ostavku na mjestu glavnog trenera RK Zagreb.

Zagreb ove sezone po običaju nema problema u prvenstvu, no kriza trese klub jer su u Ligi prvaka upisali poraze u svih osam utakmica, s gol razlikom od čak -38.

Nakon poraza od Magdeburga pred domaćim navijačima, trener je objavio da napušta klub.

“Ovim putem bih htio javiti da sam podnio ostavku. Mislim da je to u ovom trenutku najbolja varijanta za klub i momčad. Naravno to nije bila laka odluka, ali što je tu je.

Zahvaljujem se klubu na povjerenju i svim igračima na suradnju. Poželio bih svima sreću u nastavku prvenstva”, poručio je Nikolić.

Momčad hrvatskog prvaka u narednom će periodu voditi trener Nenad Šoštarić.