Zbog jedne Trumpove rečenice Cristiano Ronaldo je prasnuo u smijeh

AP Photo/Alex Brandon)

Cristiano Ronaldo boravio je u utorak navečer u Bijeloj kući, na svečanoj večeri koju je predsjednik SAD-a Donald Trump priredio za visoku delegaciju iz Saudijske Arabije.

Trump je tijekom govora na večeri nahvalio Ronalda, a Bijela kuća je sljedećeg jutra objavila video na kojem se vidi kako dvojica “GOAT-ova” (Greatest Of All Time) šetaju zajedno s Ronaldovom zaručnicom Georginom Rodríguez pokraj Predsjedničkog hodnika slavnih prenosi Slobodna dalmacija.

Video je popraćen porukom: “Two GOATS. CR7 x 45/47.”

Predsjednik je otkrio i da njegov 19-godišnji sin Barron, veliki zaljubljenik u nogomet, sad još više poštuje oca jer ga je upoznao s idolom.

Moj sin je veliki fan Ronalda… Barron ga je upoznao i mislim da sad malo više poštuje svoga starog”, našalio se Trump.

Prema stručnjaku za čitanje s usana N.J. Hicklingu, Trump je Ronaldu povjerio i zašto Barron nikad nije postao profesionalni nogometaš:

“On uopće ne igra. Šteta, stvarno. Divan je sport. Znaš, treba biti izvrstan igrač da bi igrao football.”