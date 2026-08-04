Šokante vijesti iz UFC-a: Iznenada je preminuo MMA borac Allan Nascimento

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xLouisxGrassex via Guliver

Brazilski borac muha kategorije Allan Nascimento preminuo je u 35. godini života od posljedica iznenadnog srčanog udara koji je doživio u snažnoj fizičkoj i trenerskoj dobi, dok je spavao.

Tragičnu vijest potvrdila je organizacija UFC Brazil na svojim službenim kanalima. Nascimento je pronađen bez svijesti u ponedjeljak ujutro u svom domu, a unatoč brzoj reakciji i naporima medicinskog osoblja koje je stiglo na mjesto događaja, reanimacija nažalost nije uspjela.

“Naše misli i najdublja sućut su s Allanovom obitelji, prijateljima, suigračima i voljenima u ovom iznimno teškom trenutku”, stoji u službenom priopćenju UFC-a.

Allan Nascimento, u borilačkom svijetu poznat pod nadimkom “Puro Hueso”, rođen je u São Paulu 1991. godine. U svojoj bogatoj profesionalnoj MMA karijeri upisao je 29 borbi, ostvarivši 22 pobjede i sedam poraza. Svoj posljednji ulazak u oktogon imao je krajem lipnja na priredbi UFC Vegas 119, kada je poražen podijeljenom odlukom sudaca od Mitcha Raposa.