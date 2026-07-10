Illia Kovtun premijerno nastupa za Hrvatsku na EP u gimnastici u Zagrebu

IlliaIlia Kovtun, višestruki europski prvak te olimpijski i svjetski doprvak, premijerno će nastupiti u dresu hrvatske reprezentacije na Europskom prvenstvu u muškoj i ženskoj sportskoj gimnastici koje će se od 13. do 23. kolovoza održati u Areni Zagreb.

Član je Gimnastičkog kluba Osijek Žito , pod čijim je okriljem pronašao mir i vrhunske uvjete za treniranje nakon početka rata u domovini, a prije godinu dana dobio je i hrvatsko državljanstvo. Zbog prelaska u drugu reprezentaciju, sukladno pravilima, morao je provesti godinu dana u tzv. karanteni koja mu je istekla danas, 10. srpnja. Idealno je to vrijeme jer će se u hrvatskom dresu prvi puta predstaviti upravo na hrvatskom tlu – i to na europskoj smotri koja će ostati upisana u povijest.

“Jako sam sretan što će moj prvi nastup u hrvatskom dresu biti upravo na Europskom prvenstvu u Zagrebu. Za vrijeme karantene nisam mogao nastupati na velikim natjecanjima, što mi je nedostajalo, no istodobno je to bila prilika da saniram neke stare ozljede i pripremim nove vježbe s kojima ću, nadam se, opravdati povjerenje Hrvatskog gimnastičkog saveza”, rekao je Illia Kovtun,

Kovtun rođen je 2003. u gradu Čerkasy u središnjoj Ukrajini, a gimnastiku je počeo trenirati sa samo četiri godine. U njegovoj je bogatoj kolekciji, među ostalim, osam odličja s europskih prvenstava: četiri zlata, jedno srebro i tri bronce, a osvojena su u razdoblju od 2021. do 2024. godine. Sa svjetskih prvenstava, pak, ima srebro i broncu. Na Olimpijskim igrama u Parizu 2024. izborio je srebrnu medalju u izuzetno jakoj konkurenciji na ručama.

Kao višebojac, uspješno nastupa na šest sprava, potvrđujući svoju svestranost i visoku razinu gimnastičkog umijeća.

Za vrijeme karantene Kovtun marljivo se pripremao za povratak na veliku europsku pozornicu. Sjajnu formu potvrdio je na nedavnom Prvenstvu Hrvatske u muškoj i ženskoj sportskoj gimnastici kada je, kao član GK Osijek Žito, osvojio čak pet zlatnih medalja: na parteru, preskoku, ručama, preči i karikama.

“Nadam se će svi gimnastičari koji će nastupati za Hrvatsku pokazati dobre rezultate na Europskom prvenstvu te da će Arena Zagreb biti ispunjena navijačima koji će nam dati vjetar u leđa i uživati u vrhunskoj gimnastici. Posebno se nadam da će doći što više djece, koja će možda prvi put imati priliku uživo gledati vrhunske gimnastičare. Znam koliko je meni u toj dobi značilo vidjeti svoje sportske idole uživo. To je potpuno drugačiji doživljaj nego gledati ih na televiziji – osjetiš atmosferu i emocije, možeš ih upoznati, fotografirati se s njima ili dobiti autogram. Vjerujem da takvi trenuci mogu biti velika motivacija djeci koja sanjaju da će jednog dana i sama nastupati na ovakvim natjecanjima”, zaključio je Kovtun.

Još je samo mjesec dana ostalo do najvećeg gimnastičkog natjecanja u našoj zemlji.

“Dolazak Illije Kovtuna u hrvatsku reprezentaciju od povijesnog je značaja za hrvatsku gimnastiku. Sretni smo što je jedan od najtalentiranijih sportaša današnjice odlučio baš u našoj zemlji nastaviti svoju karijeru. Vjerujem kako će nam Illia Kovtun donijeti puno sportskih uspjeha i veselja, nadam se već u kolovozu u zagrebačkoj Areni”, istaknuo je Marijo Možnik, predsjednik Hrvatskog gimnastičkog saveza i predsjednik Organizacijskog odbora Europskog prvenstva u sportskoj gimnastici Zagreb 2026.

S ukupno 670 prijavljenih sportaša iz 44 zemlje, zagrebačko izdanje Europskog prvenstva u gimnastici bit će najveće u povijesti tog natjecanja. Dodatnu težinu natjecanju daje činjenica da će se istodobno održati seniorsko i juniorsko prvenstvo Europe. Pratit će ih uživo 5.000 gledatelja u zagrebačkoj Areni, dok će slika s natjecanja stići u domove desetak milijuna gledatelja širom Europe.