Kek uoči Ilvesa: Ma kakva umjetna trava, izgovori, moramo razmišljati o kvaliteti igre i kako zabiti gol!

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Damir Skomrlj CROPIX via Guliver Images

Nogometaši Rijeke u četvrtak gostuju kod Ilvesa u uzvratnoj utakmici 3. kola kvalifikacija za Konferencijsku ligu. Utakmica će se igrati u Tampereu od 18 sati po srednjoeuropskom odnosno 19 sati po lokalnom vremenu, a momčad Matjaža Keka ima jedan gol prednosti.

Rijeka na uzvrat putuje s prednošću 1:0, ali oprez je naravno prisutan.

“Prednost je prednost, trebala je biti veća, ali utakmica u četvrtak je pokazala da Ilves može biti jako nezgodan ako mi ne budemo pravi, ako ne budemo taktički disciplinirani “– rekao je Matjaž Kek, trener Rijeke, u najavi utakmice.

Od trenutka kad je završena utakmica u Rijeci jedna od tema bila je i umjetna trava na kojoj će se igrati utakmica u Finskoj.

“Umjetna trava je druga podloga, ako Ilves stalno trenira i igra na njoj znači da im je lakše.”

Bili smo u nedjelju pogledati utakmicu i uvjete koji nas čekaju, jednostavno se treba jednim treningom prilagoditi.

“Nećemo puno filozofirati oko toga, jer kod nas je sasvim druga umjetna trava nego u Finskoj. Opet, igra se 11 na 11, jedan trening trebao bi biti dovoljan za prilagodbu Nemamo što kalkulirati moramo pokazati pravo lice, pravi odnos i kvalitetu. Moramo razmišljati o kvaliteti igre i kako zabiti gol, a ne razmišljati o prednosti – zaključio je Matjaž Kek.