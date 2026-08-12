Nejašmić je hit: Zovu ga “novi Busquets”, a Liga prvaka sve je bliže

Podijeli :

xJeroenxMeuwsenx via Guliver

Nekadašnji veznjak Hajduka i Osijeka, Darko Nejašmić (27), proživljava najljepše dane karijere u dresu nizozemskog NEC Nijmegena.

Nakon što su u prvenstvu senzacionalno ostavili iza sebe veliku momčad Ajaxa, nogometaši NEC-a napravili su još jedno golemo čudo izbacivši sinoć grčki Olympiacos ukupnim rezultatom 2:1 u kvalifikacijama za Ligu prvaka.

Nekadašnji hajdukovac s nizozemskom senzacijom izbacio Olympiakos i izborio play-off Lige prvaka SKener: Iz dana u dan se pokazuje da je Hajdukovo tjeranje Dambruaskasa najgora odluka u novijoj povijesti kluba

Nakon prve utakmice u Grčkoj koja je završila bez pogodaka, odluka o prolasku pala je u uzvratu u Nizozemskoj, gdje je NEC slavio pogotkom Emrea Mora u 95. minuti. Upravo je Nejašmić odigrao ključnu ulogu na terenu, odradio svih 120 minuta te zasluženo ponio titulu igrača utakmice.

Sportske novosti donose detaljnu statistiku koja potvrđuje dominaciju hrvatskog veznjaka na sredini terena: zabilježio je čak 113 dodira s loptom te imao 71 točno dodavanje (34 na protivničkoj polovici). Tamošnji mediji nakon susreta nadjenuli su mu nadimak “Busquets iz Nijmegena”, aludirajući na njegovu smirenost i kontrolu u građenju napada.

“Hvala na pohvalama jer iznimno volim Busquetsa, iako smatram da sam ipak malo drugačiji profil igrača. No, jasno mi je na što mislite — s njim su me povremeno uspoređivali i na samom početku karijere dok sam igrao u dresu Hajduka”, izjavio je Nejašmić nakon utakmice.

Posebno je zanimljivo kako je NEC doveo Nejašmića bez odštete, nakon što mu je istekao ugovor s emiratima i klubom Sharjah FC. Prije odlaska na Bliski istok, 27-godišnji Hrvat nosio je dres Osijeka i Hajduka.

Plasmanom u play-off Lige prvaka, gdje ih sada očekuje dvoboj protiv norveškog Bodø/Glimta, NEC i Nejašmić osigurali su najmanje nastup u ligaškoj fazi Europske lige. Za hrvatskog nogometaša to ujedno znači da će prvi put u karijeri zaigrati u glavnoj fazi jednog europskog klupskog natjecanja, čime je na najbolji način potvrdio igračku zrelost i potpunu revitalizaciju karijere na sjeveru Europe.