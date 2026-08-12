Službeno: Ivanović ima novi klub

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xLuisxLoureirox via Guliver

Mladi hrvatski reprezentativni napadač Franjo Ivanović (22) novo je pojačanje francuskog prvoligaša RC Lensa.

Francuski klub službeno je potvrdio dolazak bivšeg napadača Rujevice i Union Saint-Gilloisea iz SL Benfice na jednogodišnju posudbu bez opcije otkupa ugovora.

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Ivanović je tako postao šesto ljetno pojačanje Les Sang et Ora, koji aktivno rekonstruiraju momčad nakon brojnih odlazaka na kraju prošle sezone.

Lens je uspio pobijediti oštru konkurenciju rimskog Lazija za potpis hrvatskog napadača. Ključnim se pokazao adut sudjelovanja u Ligi prvaka koji su Francuzi mogli ponuditi Ivanoviću, natjecanju u kojem je prošle sezone u dresu Benfice već upisao sedam nastupa.

Iza 22-godišnjeg napadača je prilično turbulentna, ali poučna sezona u Lisabonu nakon što je u ljeto stigao iz belgijskog Royale Union Saint-Gilloisea. Početak u Portugalu bio je iz snova — Ivanović je zabio već na svojem debiju u kvalifikacijama za Ligu prvaka protiv francuske Nice te je u uvodnim tjednima prvenstva bio redovit u početnoj postavi.

Sve se, međutim, promijenilo sredinom rujna kada je smijenjen dotadašnji trener Bruno Lage, a na klupu Benfice sjeo José Mourinho. Dolaskom portugalskog stručnjaka Ivanovićev se status znatno promijenio, pa su i prilike od prve minute postale znatno rjeđe.

Unatoč tome, Ivanović je u svojoj debitantskoj sezoni za Benfica skupio ukupno 42 nastupa u svim natjecanjima, ubilježivši pritom devet pogodaka i tri asistencije. Ipak, od ukupnog broja nastupa startao je u samo 15 utakmica (od čega ih je šest bilo još prije dolaska Mourinha), zbog čega je posudba i potraga za redovitom minutažom u Ligue 1 bila najlogičniji korak za njegov daljnji razvoj.

Dolazak na Bollaert-Delelis pružit će Ivanoviću idealnu priliku za dokazivanje na najvišoj razini francuskog nogometa i nastavak skupljanja dragocjenog iskustva u elitnom europskom natjecanju, a možda mu donese i novi poziv u hrvatsku reprezentaciju.