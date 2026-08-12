Zlatko Dalić okupio nogometne legende na humanitarnoj utakmici

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AP Photo/Darko Bandic via Guliver

U Livnu je održan opsežan sportsko-glazbeni spektakl u organizaciji bivšeg hrvatskog izbornika Zlatka Dalića.

Središnji događaj bila je humanitarna nogometna utakmica u kojoj su snage odmjerili domaća momčad Livno i prijatelji te legende hrvatske reprezentacije.

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Zlatko Dalić u svom je rodnom kraju okupio brojna poznata lica iz povijesti hrvatskog nogometa. Na terenu su zaigrali Mario Mandžukić, Niko Kranjčar, Ivica Olić, Danijel Subašić, Vedran Ćorluka, Jerko Leko, Ognjen Vukojević, Krunoslav Jurčić, Mario Tokić, Ivica Vrdoljak, Tihomir Bulat, Ivan Strinić, Darko Jozinović, Krunoslav Rendulić i mnogi drugi. Unatoč proteklim godinama, okupljeni reprezentativci još su jednom demonstrirali neupitnu nogometnu klasu.

Ova humanitarna priča traje već pet godina, a tijekom dosadašnjih izdanja kampa prikupljeno je više od 125.000 eura. I ovogodišnji događaj zadržao je snažnu humanitarnu notu, a nakon nogometnog dijela uslijedio je bogat glazbeni program.

U sklopu revijalnog dijela nastupila je i momčad udruge ‘Bili tići’, koja okuplja osobe s Downovim sindromom, odmjerivši snage protiv ženske ekipe Troglav. Poseban dio kampa bio je posvećen radu s najmlađima – tijekom tri dana brojni stručnjaci i treneri prenosite su znanje djeci, a među njima su bili Blaž Slišković, Igor Štimac, Kazimir Vulić, Ante Miše, Krunoslav Rendulić i Anel Karabeg.