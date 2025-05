FOTO / Riječki ‘Kralj dubina’ u najtežoj disciplini postavio svjetski rekord!

Podijeli :

Petar Klovar

U utorak je završilo natjecanje Freediving World Cup na kojem je hrvatski ronilac Petar Klovar zaronio 103 metra u disciplini CNF, postavivši novi svjetski rekord!

U Sharm el Sheikhu, egipatskoj ronilačkoj oazi na Crvenom moru, u sklopu Freediving World Cupa Petar Klovar postavio je svjetski rekord u disciplini CNF zaronivši 103 metra.

Radi se o disciplini gdje ronilac bez opreme, plivačkim stilom nalik prsnom plivanju, zaranja u dubinu i isto tako se mora vratiti i donijeti tag s kraja konopa na površinu, gdje mora ispuniti zadan protokol kako bi pokazao da je pri svijesti. Cijeli zaron trajao je nešto preko četiri minute. Zbog toga što je najsporija, tehnički i fizički najteža, te je pritisak najteže izdržati zbog velikog pomicanja u ramenom pojasu, ova disciplina u pravilu je najteža disciplina u ronjenju na dah.

Klovar je u svojoj vitrini skupio mnoge trofeje, te je mnogo puta gurao granice mogućeg u ronjenju na dah i bio najdublji čovjek u povijest. I danas je njegov zaron od 140 metara najdublji, kao što su to bili zaroni od 132 i 135 metara, te niz drugih svjetskih i nacionalnih rekorda.

Međutim, ovaj rekord je zaista poseban. Ovaj rekord većina najboljih ronilaca svijeta niti ne pokušava rušiti jer je jednostavno pretežak. Postavljen je davne 2016., u laboratorijskim uvjetima Plave rupe na Bahamima, jedinstvenog mjesta na svijetu u privatno organiziranom pokušaju koji je trajao dva tjedna bez gledatelja i iznosio je 102 metra.

Jedini koji su se usudili pokušati do sada izazvati taj rekord bili su Alexey Molchanov, jedan od najvećih ronilaca u povijesti koji je također to pokušao 2023. u Plavoj rupi na Bahamima, međutim pretrpio je težak Black Out na preko 30 metara dubine. i Petar Klovar.

Petar je prvi puta pokušao ovaj rekord 2023. na Lastovu i na Cipru, neposredno prije Svjetskog prvenstva gdje je uzeo dvostruko zlato. Oba puta doživio je Black Out neposredno ispod površine. Od tada, svi pokušaji bili su praćeni nesrećom, lošom prognozom, otkazivanjima natjecanja, jakim morskim strujama, koje čine ovakav podvig nemoguć.

Međutim, sreća se osmjehnula u Egiptu gdje su trener Vitomir Maričić, inače također hrvatski reprezentativac te jedan od najboljih svjetskih ronilaca, stigli u lov na novi rekord. Prozirno plavo i ne previše valovito Crveno more ugostilo ih je na najbolji mogući način sa minimalnim morskim strujama i sunčanim vremenom. Prilika se ukazala i Petar ju je iskoristio. Hrvatska, odnosno Klovar, imaju trenutno rekorde u dvije od četiri glavne discipline ronjenja na dah.

“Ovaj zaron bio mi je izrazito mentalno zahtjevan i izazovan, išao sam segment po segment i na taj način savladavao dubinu. Kod tako teških napora i zarona pokušam se sjetiti koji sve trening stoji iza toga i da sam fizički spreman za tako nešto, što mi daje određenu mirnoću i samopouzdanje da proguram kroz teške dijelove. Treninzi su bili teški i naporni, uključivali su gotovo sve od rada ispod vode u bazenu, mentalnih treninga, dugih perioda u teretani, rada u dubini u različitim modalitetima.”

“Sama ta ideja tog zarona za koji su mnogi smatrali da je i nemoguće napraviti u otvorenom moru stvorila je određeno strahopoštovanje i nelagodu koje mi nisu olakšavale. Svakako sam sretan što je stavljena točka na i na ove pripreme, ali mislim da i dalje nemam pravu povezanost i odnos s time što se dogodilo i trebat će par dana da se malo poravnaju i stres i očekivanja i emocije i dojmovi. A nakon ovoga… možda pogurati još metar-dva, jer imam osjećaj sada da je moguće. Ali svakako posvetiti se i drugim disciplinama. I malo odmoriti za početak”, kaže Klovar.

Koliko je ovako nešto sigurno, a koliko je popularno kod nas i u svijetu, prenio nam je Vitomir Maričić, jedan on najcjenjenijih svjetskih trenera i stručnjaka za sigurnost u ronjenju na dah:

“Naravno da se ne bismo bavili nečim da smatramo da smo u ikakvom riziku, ali isto tako, moramo razumjeti da ovo nije za svakoga. Osim bazične fizičke pripreme i odlične bazenske forme, potrebna je specifična situacijska priprema na ovakve dubine, otpornost na narkozu, barotraume, promjene tlakova. Ovaj zaron je zaista perjanica ronjenja na dah gdje sve mora biti na iznimno visokom nivou, a to vam demonstrira činjenica da su prvi idući ronioci znatno dalje, ako uopće nastupaju u ovoj disciplini. CNF zaroni preko 80 metara su pravi test vještine i forme, a ovo je daleko dublje od toga.”

“Petar je jedinstven talent i izrazito discipliniran i strastven sportaš koji se posvetio tome 100 posto. Ja se nadam da će se sport popularizirati sve više i kod nas, dosta raste interes u svijetu, a Hrvatska ima velik ronilački potencijal i mnoge talente. Iako smo mali, samo ovaj mjesec dva teška svjetska rekorda došla su u Hrvatsku, ovaj Petrov i 103 FIM koji je postavila Sanda Delija početkom mjeseca u Filipinima. Bit će odlično državno prvenstvo na Krku za koji tjedan koje će biti priprema za nadolazeća svjetska prvenstva gdje bi lako mogli opet biti najuspješnija reprezentacija.”