Novi uspjeh: Braća Sinković osvojili prvo mjesto u finalu Svjetskog kupa u Plovdivu

Braća Martin i Valent Sinković nastavila su niz velikih rezultata.

Hrvatski veslački velikani osvojili su prvo mjesto u finalu dvojca na pariće na drugoj regati Svjetskog kupa u Plovdivu.

Nakon prvog ovosezonskog Svjetskog kupa u Sevilli, koji nije završio prema njihovim očekivanjima i bili su tek 13., Plovdiv je za braću Sinković donio veliki iskorak i potvrdu da se forma u dvojcu na pariće diže iz utrke u utrku. Finale su odveslali iznimno snažno i kontrolirano te na kraju ostvarili najbolji rezultat vikenda.

„Evo, odlična utrka, stvarno smo prezadovoljni. Lijepo je kad te iznenadi u pozitivnom smislu. Stvarno smo išli odlično, čak i blizu svjetskog rekorda i evo, ne mogu biti sretniji”, rekao je Valent Sinković.

Oglasio se i Hrvatski veslački savez koji je opisao kako je tekla utrka:

“Odlično su startali i izbili na prvo mjesto koje im je ubrzo preotela Kina. Kroz sredinu trke gotovo s četiri zaveslaja nižim tempom držali su Kinesku posadu pod kontrolom i potom u završnih petsto metara samljeli konkurenciju.

Bio je to trenutak u kojem su išli do granice u želji da ispitaju svoje mogućnosti i provjere jesu li dobro postavili taktiku. U cilj su ušli u vremenu 6:00.97, ali još važnija činjenica jest da su povećali razliku nad drugoplasiranom Kinom i posadom Novog Zelanda kao trećom.

Kratko; bravo Sinkovići, bravo trener Bralić!”