Usaina Bolta zadesila nevolja: Izgorio njegov restoran, šteta je milijunska

AP Photo/Eugene Hoshiko via Guliver

Legendarni atletičar Usain Bolt suočio se s teškim vijestima nakon što je u noći između petka i subote izbio požar u njegovom restoranu “Track and Records”.

Srećom, prema pisanju britanskog The Suna, u incidentu nitko nije ozlijeđen.

Prema prvim informacijama, požar je primijetio pripremni tim restorana oko 1 sat poslije ponoći, a u idućih 45 minuta vatra se proširila na gornji kat objekta. Iako uzrok požara još uvijek nije poznat, materijalna šteta je ogromna.

Čitav gornji nivo restorana je izgorio, a preliminarne procjene govore da šteta iznosi i do milijun eura.

“Kada je spasilačka služba stigla na lice mjesta, odmah je započela gašenje i za nekoliko minuta situacija je bila pod kontrolom”, navodi izvor britanskih medija.

Nasreću, objekt je bio zatvoren za goste u trenutku izbijanja požara, što je spriječilo potencijalnu tragediju.