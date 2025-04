Tin Srbić otkazao nastup u Osijeku: ‘Naučili smo iz prošlih lekcija, neću riskirati’

Podijeli :

Dva dana prije početka Svjetskog gimnastičkog kupa Osijeku (10.-13. travnja), stigla je loša vijest iz hrvatske reprezentacije, naime, srebrni olimpijac na preči, Tin Srbić, zbog ozljede ključne kosti, primoran je otkazati nastup u Gradskom vrtu.

“Na žalost ove godine neću moći nastupiti u Osijeku. Dogodila se ozljeda na jednom od pripremnih treninga. Opet ključna kost i sad se moram posvetiti tome da se što bolje i što prije oporavim. Imali smo u prošlosti takvih situacija pa smo išli riskirati i nije baš dobro završilo za mene pa smo sada zaključili da je ovaj put bolje preskočiti Osijek”, rekao je vidno razočarani Tin Srbić.

“Ovih dana nas čekaju dodatni liječnički pregledi, moramo proći sve testove i vidjeti koliko je sve to ozbiljno. Ne želimo riskirati da mu se stanje ne pogorša jer ovakvih situacija s ključnom kosti je bilo u prošlosti. Recimo da smo nešto naučili iz te lekcije i sad idemo lakše jer čekaju nas i Europsko prvenstvo krajem svibnja i drugi dio sezone gdje je Svjetsko prvenstvo, a sve to bi htjeli odraditi što je bolje moguće”, komentirao je Tinov trener Lucijan Krce.

Hrvatska reprezentacija u Osijeku će umjesto devet sada imati osam predstavnika. U lovu na finala bit će Aurel Benović, Filip Ude, Marko Jovičić, Marko Sambolec, Tijana Korent, Sara Šulekić, Tina Zelčić i Mila Prpić.

“Žao mi je jer sam dobro ušao u sezonu, dobro sam se osjećao, i fizički i psihički sam bio spreman za Osijek, da nastupim još jednom doma. Ključna kost me počela zezati još prije 2-3 godine. Tada smo forsirali dok me boljelo pa se dogodilo da mi je ispala ključna kost i izgubio sam puno više mjeseci nego što bih izgubio da sam možda preskočio jedno natjecanje. Zato smo zaključili da je sada najpametnije ne riskirati, nego da se probam što bolje i brže zaliječiti. Svjetski kup u Kairu je dva tjedna iza Osijeka, vidjet ćemo hoću li do tada uspjeti dovesti se u stanje da više ne boli. Ni to nećemo forsirati, ako ne budem dobro, otkazujemo i to natjecanje.

Srećom, trenutno pola stvari mogu raditi, pola ne mogu uopće. Ali, barem ću moći nešto odrađivati na treningu dok se ovo ne zaliječi. Nemam što puno filozofirati, samo se nadam da će se što prije to riješiti i da ću se brzo vratiti”, rekao je Tin Srbić koji s četiri zlata, jednim srebrom i dvije bronce najuspješniji hrvatski osvajač medalja u Osijeku gdje je osam puta bio finalist.

“Bit ću uz naš tim. Nadam se da ću biti i fizički za vikend na finalima, ako ne, svakako ću biti duhom, navijat ću iz sveg glasa da ostatak repke proba ostvariti što bolje rezultate. Nadam se da će odraditi posao, a mi se sljedeće godine vidimo u Osijeku”, poručio je Srbić.

Kvalifikacije su na rasporedu u četvrtak i petak od 15 sati, a velika finala u subotu od 14:30 te nedjelju od 13:30 sati.