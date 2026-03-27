Tiger Woods uhićen nakon sudara: Sumnja se da je bio pod utjecajem opijata

xMarkxNewcombex via Guliver Image

Tiger Woods sudjelovao je u petak poslijepodne u prometnoj nesreći na Jupiter Island, što je potvrdio ured lokalnog šerifa. Vijest je prvi objavio ABC News, a zatim i The Guardian.

Prema informacijama koje donosi lokalna postaja WPEC, u nesreći su sudjelovala dva vozila, od kojih se jedno prevrnulo. Pozivajući se na izvor iz vatrogasne službe, navodi se da je jedna osoba u stabilnom stanju, dok je druga odbila prijevoz u bolnicu. Također je istaknuto da nije bilo ozlijeđenih.

Detalji o uzroku nesreće i Woodsovu stanju zasad nisu poznati. Očekuje se da će šerif John Budensiek tijekom dana održati konferenciju za medije.

Woods posljednjih godina nastupa rjeđe, ponajviše zbog posljedica teške prometne nesreće iz veljače 2021., u kojoj je zadobio ozbiljne ozljede nogu. Nije igrao na službenim turnirima od srpnja 2024., no ranije ovog tjedna pojavio se na dvoranskom TGL natjecanju koje je pokrenuo zajedno s Roryjem McIlroyjem.

Osvajač 15 major turnira prijavio se za ovogodišnji US Senior Open, koji bi se trebao održati u srpnju u Ohiju, ali još nije potvrdio nastup. Neizvjestan je i njegov mogući nastup na Masters turniru idućeg mjeseca, s obzirom na zdravstvene poteškoće.

Tijekom karijere Woods je ostvario 82 pobjede na PGA Tour, čime dijeli rekord s Sam Snead, dok je svoj posljednji major naslov osvojio 2019. upravo na Mastersu.

Nekoliko sati nakon nesreće je New York Times objavio kako je Tiger Woods uhićen zbog sumnje da je bio pod utjecajem opijata te je naglašeno da nije bio voljan obaviti testiranje.