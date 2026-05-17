Rijeka s igračem manje izvukla remi protiv Istre i sve je dalje od trećeg mjesta u HNL-u

Stanusic via Guliver

Istra i Rijeka odigrali su bez golova u predzadnjem, 35. kolu HNL-a na Aldo Drosini.

Regionalni derbi protekao je u vrlo lošem nogometu. Domaći su bili aktivniji, ali pokazali su manjak kvalitete u završnici, dok su gosti očito bili porpilično “prazni” nakon što su ranije ovoga tjedna izgubili finale Kupa od Dinama.

Od 57. minute Rijeka je bila s igračem manje zbog isključenja Legba, ali Istra je s igračem više samo dva puta gađala gredu. Prvo je u 60. minuti pokušaj Miettinena iz prekida završio na okviru gola da bi u 84. minuti Rozić iskosa pokušao lobati Todorovića, a njegov šut završio je na donjem dijelu prečke.

Rijeka je mogla do sva tri boda u sudačkoj nadoknadi, Adu-Adjei je nakon trka preko pola igrališta poslao loptu pored Kolića, ali i tik pored vratnice.

Četvrta Rijeka ima 50 bodova, jedan manje od trećeg Varaždina, dok je Istra 1961 peta sa 43 boda, koliko ima i šesta Lokomotiva.

Dinamo je prvak, a iz lige ispada Vukovar 1991.