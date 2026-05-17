West Ham nakon ovog poraza još bliže Championshipu

U zadnjoj utakmici nedjeljnog programa 37. kola engleskog nogometnog prvenstva Newcastle United je kao domaćin svladao West Ham United 3:1 i praktički ga poslao u drugu ligu.

Woltemade (15) i dva puta Osula (19, 65) odveli su “svrake” na 3:0 da bi Casellanos (69) samo ublažio poraz “čekićara”.

Newcastle je s ova tri boda stigao u društvo Chelseaja, Evertona i Fulhama, ti sastavi se nalaze od 10. do 13. mjesta sa po 49 bodova, dok je West Ham ostao u zoni ispadanja, 18. sa 36 bodova, dva manje od 17. Tottenhama. West Ham bi mogao ispasti već u utorak ako Tottenham svlada Chelsea, ali izgledi su spas su mu ionako mali jer ako i “preživi” utorak u zadnjem kolu za tjedan dana uz svoju pobjedu protiv Leeds Uniteda treba mu i poraz Tottenhama od Evertona.

Već su ispali Burnley i Wolverhampton.

Na vrhu je Arsenal sa 79 bodova, dva manje ima drugi Manchester City.