Slovenija senzacionalno pobijedila Češku na otvaranju Svjetskog prvenstva

xJustPictures.ch JarixPestelaccix jp-en-EuSpIm-JP6_JAR_Slovenia_Czechia_16May2026_00082 via Guliver Image

Drugog dana Svjetskog prvenstva elitne skupine iznenađenje su priredili hokejaši na ledu Slovenije koji su u sklopu skupine B pobijedili Češku nakon produžetka 3:2.

Nakon deset minuta igre Slovenci su poveli golom Matica Toroka. U drugoj trećini Česi su okrenuli rezultat, a golove su za 2:1 dali Martin Kaut i Lukas Sedlak. Sredinom posljednje trećine Slovenija je izjednačila golom Anžea Kuralta na 2:2 te je tim rezultatom okončano 60 minuta borbe.

Odmah na startu produžetka Marcel Mahkovec je bio strijelac za veliko slovensko slavlje od 3:2.

Koliko je ova pobjeda velika za hrvatske susjede, dovoljno govori podatak da je kvota na pobjedu Slovenije bila ogromnih 28. To znači da su joj kladionice u regularnom vremenu davale tek 3,6 posto za pobjedu.

Slovenija je prošle godine na prvenstvu tek drugi put u povijesti izborila ostanak u elitnoj hokejaškoj diviziji, a sada su napravili veliki korak prema tome pobijedivši Češku.

Najbolje četiri reprezentacije iz svake skupine odlaze u četvrtfinale, dok osmoplasirane momčadi iz obje skupine sele u niži svjetski razred. U skupini sa Slovenijom su još Italija, Kanada, Slovačka, Norveška, Švedska i Danska.