Svi idu za novcem: Počeo je povijesni pikado turnir u Saudijskoj Arabiji

Podijeli :

xWaynexTuckwellx PSI-23382-0597 via Guliver Image

U trećem ponedjeljku 2026. godine, koji se još naziva i “Plavi ponedjeljak”, odnosno najdepresivniji dan u godini, krenuo je pikado Masters u Saudijskoj Arabiji. Prvi put u povijesti PDC je odlučio World Series of Darts održati u ovoj državi, a kao i inače, na turniru je sudjelovalo osam izabranih igrača iz PDC kategorije te osam izabranih azijskih predstavnika.

Već u prvom meču dana vidjeli smo iznenađenje. Danny Noppert, 10. igrač svijeta i pikadist kojega su mnogi vidjeli u ovogodišnjoj Premier ligi, igrao je protiv Hongkonžanina Mana Loka Leunga, koji još nikada nije slavio na World Series of Darts turnirima. No Lok Leung je odigrao dobar meč te je iskoristio nešto lošiju predstavu Nizozemca za premijernu pobjedu od 6-3 u legovima.

Drugi meč dana odigrali su Stephen Bunting i Tomoya Goto. Englez je prošlog tjedna u Bahreinu ispao u četvrtfinalu, dok Japanac nije nastupio. Osjetila se razlika u kvaliteti, ali i u ritmu, pa je Bunting Japanca izbacio s turnira uvjerljivom pobjedom 6-1 u legovima.

Nakon njih na teren su izašli stari poznanici Nathan Aspinall i Lourence Ilagan. Naime, na posljednja tri turnira Englez i Filipinac susreli su se u prvom kolu. Dok su na PDC Svjetskom prvenstvu i Mastersu u Bahreinu to bili izjednačeni mečevi, u Saudijskoj Arabiji Aspinall je slavio uvjerljivo s 6-1 u legovima.

Sljedeći meč donio je nastup aktualnog osvajača bahreinskog Mastersa Michaela van Gerwena i Indijca Nitina Kumara, koji je u turnir upao kao zamjena za viroznog Paola Nebridu. Iako je početak meča nagovijestio probleme za Nizozemca, na kraju je slavio s 6-1 te izborio novi okršaj sa Stephenom Buntingom, kojega je u Bahreinu porazio u četvrtfinalu.

Peti meč dana donio je reprizu dvoboja Lukea Littlera, aktualnog svjetskog prvaka, i Paula Lima, najstarijeg pobjednika meča na istom natjecanju. Kao i u Bahreinu, do pobjede od 6-1 došao je Littler.

U sljedećem susretu vidjeli smo 6-0 pobjedu Gerwyna Pricea nad Filipincem Alexisom Toylom, a potom je Luke Humphries, uz nešto problema, porazio Japanca Ryuseija Azemota.

Posljednji meč dana odigrali su Gian van Veen i japanska senzacija Motomu Sakai. Finalist PDC Svjetskog prvenstva nije imao većih problema sa Sakaijem te je pobjedom od 6-2 u legovima postao posljednji četvrtfinalist turnira.

Svi parovi četvrtfinala:

Michael van Gerwen – Stephen Bunting

Nathan Aspinall – Man Lok Leung

Gian van Veen – Luke Littler

Gerwyn Price – Luke Humphries