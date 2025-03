Srbić se vratio nakon osam mjeseci pauze i odmah osvojio zlato

Horizontal Bar final at the #FIGWorldCup in Analya:

🥇 Tin Srbic 🇭🇷 14.166

🥈 Liao Jialei 🇨🇳 14.066

🥉 Tanaka Yusuke 🇯🇵 14.033#Gymnastics pic.twitter.com/fgbY0NUqQQ

— FIG (@gymnastics) March 23, 2025