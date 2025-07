Splićanka do bronce na Grand Slamu u Mongoliji: ‘Još sam pod dojmom, presretna sam’

Podijeli :

Džudašica Nina Simić iz splitskih Pujanki osvojila je brončanu medalju u kategoriji do 63 kilograma na IJF Grand Slam turniru u Mongoliji.

Ovoj 21-godišnjoj Splićanki to je prva medalja s IJF Grand Slama, a do nje je došla svladavši Japanku Minami Aono.

“Još sam pod dojmom, ali presretna sam radi svoje prve grand slam medalje medalje, pogotovo jer sam prošli put na grand slamu u Dušanbeu imala finalni blok za treće mjesto, isto s Japankom, ali sam tada izgubila. Sada mi ovo znači još više jer sam uspjela pobijediti predstavnicu Japana u finalnom bloku“, kazala je novopečena osvajačica medalje s IJF Svjetske turneje, koja je pored svojeg imena pridodala 500 bodova na svjetskoj rang ljestvici.

Jutarnji dio natjecanja Simić je otvorila pobjedom protiv domaće predstavnice Sunjidmaa Tsogochir, u četvrtfinalu ju zaustavlja Njemica Friederike Stolze, ali ipak Simić nije odustala te se vratila pobjedom u repasažu protiv Belgijke Mine Libeer kojoj je vratila za poraz u Tallinnu ranije ovog srpnja.

“Sami početak bio je malo tvrđi jer ipak je Nini ovo drugi turnir na IJF Svjetskoj turneji. Mislim da je razlog tome neiskustvo i činjenica da je IJF tour popraćen kamerama i svim onim blještavilom koje kamere nose, pa to nekako na nju još uvijek ostavlja dojam i pomalo je zatvara po pitanju performansi i opuštenosti. Iznimno smo sretni s obzirom na to da je ovo drugi turnir i to Grand Slam, jako smo zadovoljni i uvjeren sam kako će Nina u budućnosti pokazati još i više, stjecanjem iskustva prvenstveno”, prokomentirao je nakon brončane medalje njen trener Renato Šunjerga.