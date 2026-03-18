Rekordan broj zemalja prijavljen za DOBRO World Cup u Osijeku

Ivan Peric CROPIX via Guliver Images

DOBRO World Cup 2026 koji će se u osječkoj Sportskoj dvorani Gradski vrt održati od 9. do 12. travnja tri tjedna prije početka gimnastičkog spektakla, srušio je sve rekorde s obzirom da su za natjecanje prijavljeni gimnastičari iz čak 51 zemlje,

“Prijavljena je rekordna 51 zemlja! Dolazi nam preko 500 sportaša, trenera i njihovog popratnog osoblja”, izjavio je Vladimir Mađarević, direktor DOBRO World Cupa na konferenciji za medije koja je održana u srijedu u osječkom Sokol Centru.

“Pred nama je 17. izdanje DOBRO World Cupa. Mi smo jedna od 6 kvalifikacijskih etapa Svjetskog kupa. Iza nas su Cottbus, Baku i Antalya, slijedi Kairo, pa Osijek i Doha koja će zbog trenutne političke situacije na Bliskom istoku vjerojatno biti otkazana, a kako smo mi kvalifikacijski turniri za Svjetsko prvenstvo i sportašima je svaki skupljeni bod bitan, u Osijek će doći dvostruko više ljudi nego inače. Prijave će nam stizati gotovo do posljednjeg dana, do 5. travnja, pa sada imamo slatke brige gdje smjestiti sve te ljude. Popunili smo sve smještajne kapacitete u Osijeku i Osječko-baranjskoj županiji. Vapimo za novim smještajnim kapacitetima. Neki su u izgradnji, što nas veseli, jer će nam u sljedećim godinama to jako dobro doći budući da nam se bliže olimpijske kvalifikacije, a ako sada imamo 50+ zemalja, možete zamisliti onda kako će biti sljedeće dvije godine uoči LA-a.”

“Nismo probili samo ukupne brojke zemalja i natjecatelja nego je i kvaliteta gimnastičara i gimnastičarki jača nego ikada. Dolazi nam desetak olimpijskih, desetak svjetskih i europskih medaljaša, svjetski vrh. Osijek se jednostavno pokazao kao omiljeno mjesto svih sportaša, imamo daleko više sudionika nego bilo koja etapa Svjetskog kupa. Za usporedbu, Cairo je ispod nas, a imaju 30 prijavljenih zemalja. Mi smo i mjesto koje donosi novitete svake godine. Imamo dvostruki nagradni fond za sportaše, prošle godine smo prvi u svijetu uveli i novčane nagrade za trenere”, dodao je Mađarević.

“Pozivam sve da, posebice u finalne dane, 11. i 12. travnja dođu u Gradski vrt i podrže 9 hrvatskih gimnastičarki i gimnastičara, ali i sve druge gimnastičke zvijezde. Karte se već mogu kupiti na www.eventim.hr, a uz natjecateljski spektakl, pripremamo i niz drugih zanimljivih sadržaja, od onih za najmlađe posjetitelje do odraslih. Klinci će moći uživati u Kid’s korneru u dvorani, pored dvorane imat ćemo veliki Parkour poligon gdje će uz hrvatske sportaše svi moći isprobati ovu novu granu gimnastike, bit će tu i gastro sadržaja… Uživanje za cijelu obitelj”, pozvao je direktor DOBRO World Cupa.

Osijek će biti prvi od dva velika ovogodišnja gimnastička projekta u Hrvatskoj, budući da je Zagreb u kolovozu po prvi put domaćin Europskog prvenstva.

“Sretni smo i ponosni što je Osijek probio sve rekorde, a to je samo još jedna potvrda visoke organizacije ovog natjecanja. To natjecanje i ta arena imaju neku posebnu energiju, ja sam je osjetio i kao sportaš, ta nevjerojatna publika, pune tribine… Zato me ne čudi što toliko vrhunskih gimnastičara voli doći u Osijek”, rekao je prvi čovjek HGS-a Mario Možnik.

“Sve to što Osijek od 2009. godine do danas daje gimnastičkom svijetu, dalo nam je krila i ponukalo Hrvatski gimnastički savez da se kandidira za domaćinstvo EP-a, a sve ono što je Osijek organizacijski pokazivao sve ove godine, doprinijelo je da dobijemo tu organizaciju. Veliki dio organizacijskog tima iz Osijeka, radit će i na EP-u, a DOBRO World Cup bit će nam generalna proba. Hvala svim partnerima koji stoje i iza ovog natjecanja, ali i iza EP-a u Zagrebu, koji su uz nas u ovoj povijesnog godini. Siguran sam da će im naši sportaši zahvaliti vrhunskim rezultatima i u Osijeku i u Zagrebu, zato pozivam sve ljubitelje sporta da dođu uživati na oba natjecanja”, zaključio je Možnik.