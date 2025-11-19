Preminuo je Tigran Gorički, jedan od najboljih hrvatskih gimnastičkih trenera

Podijeli :

Izvor: ZTD Hrvatski Sokol

Tužna vijest stiže iz hrvatske gimnastike.

Preminuo je Tigran Gorički, veliki hrvatski gimnastički trener, iz čije se karijere najviše pamti suradnja s Marijom Možnikom u osvajanju svjetske bronce u Nanningu 2014., europskog zlata 2015., europskog srebra 2012. u Montpellieru te mediteranskog srebra 2013. u Mersinu.

Zajedno su ispisali povijest i elementom „Možnik“ na preči – elementom koji je svijet prvi put vidio 2007. godine.

Gorički je imao 51 godinu.

Gorički je 43 godine posvetio gimnastici, kojom se prje trenerske karijere bavio kao natjecatelj, član Hrvatskog sokola i hrvatski reprezentativac.

Posljednjih je godina bio glavni trener u Gimnastičkom klubu Trešnjevka, te pokretač discipline TeamGym unutar Hrvatskog gimnastičkog saveza.