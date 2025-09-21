Hrvatska U23 reprezentacija izgubila u polufinalu Svjetskog prvenstva u basketu od Srbije

Podijeli :

FIBA YT

Reprezentacija Srbije do 23 godine izborila je finale Svjetskog prvenstva u košarci 3x3 nakon pobjede nad Hrvatskom 17:10 u kineskom Qionganu. U borbi za zlato čeka ih Litva, dok će se Hrvatska u susretu za treće mjesto sučeliti s Češkom, koja je u drugom polufinalu izgubila od Litve 19:10.

Polufinalni ogled bio je tvrd i s malo poena, a nijedna momčad nije uspijevala značajnije odmaknuti. Srbija je povremeno imala tri koša prednosti, no Hrvatska se vraćala i držala rezultat napetim. Presudila je agresivna obrana srpske ekipe, osobito u reketu, kojom su zaustavljali pokušaje Hrvatske i stvorili četiri poena razlike.

U završnici Hrvati više nisu imali odgovor, a Srbija je dodatno povećala vodstvo i osigurala mjesto u finalu. Utakmica za broncu i veliko finale na rasporedu su danas.