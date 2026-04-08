Predsjednik Milanović primio igrače i članove stožera futsal reprezentacije

xIgorxKupljenikx Sportspressphoto_SPR88676 via Guliver Image

Hrvatski predsjednik Zoran Milanović u srijedu je primio igrače i članove stručnog stožera hrvatske futsalske reprezentacije koja je na nedavnom Europskom prvenstvu u Latviji, Litvi i Sloveniji osvojila brončanu medalju, prvu za Hrvatsku u seniorskoj konkurenciji u povijesti ovog sporta.

“Čestitam na velikom uspjehu i siguran sam da će ih biti još! Vaša natjecanja, rezultate, pobjede i poraze ćemo pratiti i navijati za vas i kada ne budete pobjeđivali”, poručio je predsjednik Republike Zoran Milanović igračima hrvatske futsalske reprezentacije, članovima stručnog stožera te izaslanstvu Hrvatskog nogometnog saveza.

Predsjednik Milanović podsjetio je i na dugu tradiciju i popularnost futsala, odnosno malog nogometa u Hrvatskoj.

“Riječ futsal prije nije postojala, to se zvalo mali nogomet, ali nije saživio zbog pridjeva mali, deminutiva koji umanjuje u izražaju vrijednost nogometa. Ali, futsal je u stvari nogomet, po svemu je nogomet osim po dimenzijama i nekim sitnim detaljima.”

Futsal je već nekoliko sezona najgledaniji dvoranski sport u Hrvatskoj i osvojena medalja je prvo seniorsko odličje u povijesti hrvatskog futsala. Najbolji rezultat hrvatske reprezentacije dosad je bilo četvrto mjesto na Europskom prvenstvu 2012. godine, koje je održano u Zagrebu i Splitu.

Kapetan reprezentacije Franco Jelovčić u obraćanju je izrazio nadu da će ova generacija nastaviti nizati dobre rezultate i osvajati medalje, a izbornik Marinko Mavrović zahvalio je stručnom stožeru, igračima i Hrvatskom nogometnom savezu na ostvarenim rezultatima. U obraćanju je posebno zahvalio i navijačima “koji su ispunili dvoranu” i bili “velika podrška”.

“Drago nam je da smo ih razveselili i nadam se da ćemo ih tako i dalje veseliti”, dodao je izbornik.

Predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Marijan Kustić rekao je da je ova medalja pokazatelj dugoročnog, kontinuiranog i dobrog rada te znatno većih ulaganja kada su u pitanju igrači futsala.

Osim kapetana Franca Jelovčića, u Uredu predsjednika Republike bili su i ostali hrvatski reprezentavci Ante Piplica, Nikola Gudasić, Duje Kustura, Niko Vukmir, Marko Kuraja, Kristian Čekol, Antonio Sekulić, Jakov Hrstić, Josip Jurlina, David Mataja, Vitor Hugo de Lima da Silva i Nikola Čizmić.

Osim izbornika Marinka Mavrovića, stručni stožer su predstavljali koordinator futsalskih reprezentacija HNS-a Boris Durlen, pomoćnik izbornika Kujtim Morina, ‘team manager’ futsalskih reprezentacija HNS-a Hrvoje Hrkač te članovi Duško Martinac, Mario Modrušan, Kristian Šoštar, Martin Nonković, Matija Lovreković, Antonio Čajo, Dario Žgrablić, Marko Cvijanović, Romeo Čizmešija, Marin Marušić, Mario Horvat i Ivo Zoković.

Uz predsjednika Marijana Kustića u izaslanstvu HNS-a bili su zamjenica glavnog tajnika Iva Olivari, dopredsjednik Ile Topuzović i tehnički direktor hrvatske nogometne reprezentacije Stipe Pletikosa.