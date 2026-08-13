Kaos u Španjolskoj: Fulham odbio izvoditi penale, Malaga zabila penal za trofej na prazan gol

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Agencia LOF via Guliver

Prilično nevjerojatne scene stižu iz Španjolske gdje je Fulham nakon remija 2:2 protiv Malage odbio izvoditi jedanaesterce, napustio teren i tako domaćinu prepustio Trofej Costa del Sol.

Nogometaši engleskog premierligaša nekoliko su minuta nakon završetka utakmice razgovarali sa sucima, a zatim jednostavno – otišli u svlačionicu.

Fulham je tvrdio kako izvođenje jedanaesteraca nije bilo predviđeno ugovorom kojim su dogovoreni uvjeti prijateljske utakmice.

Englezi su imali još jedan problem. Momčad je odmah nakon susreta trebala krenuti prema zračnoj luci kako bi uhvatila let za London, a dodatno zadržavanje na stadionu moglo im je poremetiti plan putovanja.