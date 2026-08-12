Sjajni Bloudek, nakon 28 godina imamo trkača u finalu velikog natjecanja

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(AP Photo/Petr David Josek) via Guliver Image

Bloudek je za pobjednikom skupine, Britancem Mavom Burginom, zaostao za 23 stotinke, baš kao i trećeplasirani Španjolac David Barroso.

Hrvatski rekorder na 800 m Marino Bloudek plasirao se u finale ove discipline na Europskom prvenstvu u Birminghamu, zauzevši drugo mjesto u svojoj polufinalnoj skupini s rezultatom 1:44.96 minuta, dok je Marija Tolj izborila plasman u finale bacanja diska sa devetim rezultatom kvalifikacija (59,85 m).

Bloudek je za pobjednikom skupine, Britancem Mavom Burginom, zaostao za 23 stotinke, baš kao i trećeplasirani Španjolac David Barroso.

Njih trojica su prema plasmanu izborila nastup u finalu.

Bloudek se od početka utrke držao pri kraju, a na 200 metara prije cilja je krenuo probijati se prema naprijed, prestižući jednog za drugim trkače koji su bili ispred njega. Pritom je morao više puta izbjegavati sudare s konkurentima. No, Marino je taktički dobro isplanirao i izveo polufinalnu utrku te ostavio dovoljno snage za završnicu u kojoj je ispred njega ostao samo Britanac Burgin.

Iznenađujuće je bez plasmana u polufinale ostao branitelj naslova europskog prvaka iz Rima 2024., Francuz Gabriel Tual, koji je bio tek šesti u prvoj skupini, a ukupno je imao 14. rezultat.

U drugoj skupini je pobijedio Irac Mark English i to s novim rekordom europskih prvenstava (1:43.49), a po plasmanu su se u finale plasirali i Britanac Ben Pattison te Francuz Corentin le Clezio. Kako je druga skupina bila značajno brža od prve, tako su iz nje došla i dvojica finalista koji su ušli po vremenu. To su španjolski predstavnik Mohamed Attaoui (1:43.82) i Talijan Francesco Pernici (1:43.84).

Finalna utrka je na rasporedu u četvrtak, a start je predviđen za 22.28 sati po srednjoeuropskom vremenu.

Bacačice diska su bile podijeljene u dvije kvalifikacijske skupine, a kvalifikacijska norma je postavljena na 62,50 m. U prvoj skupini su je uspjele prebaciti samo Njemica Shanice Craft (63,46) i Nizozemka Jorinde van Klinken (62,74), koja s ovog prvenstva već ima srebro u bacanju kugle.

U drugoj skupini su normu prebacile Šveđanka Vanessa Kamga (64,65) u prvom pokušaju te Nizozemka Alida van Daalen (62,58) u trećem pokušaju, a do tada je bila bez plasmana u finale.

Marija Tolj je u prvom hicu dosegla daljinu od 58,91 m i kako se natjecanje razvijalo i to bi joj bilo dovoljno za plasman u finale. U drugom pokušaju je njen disk završio u zaštitnoj mreži, a u trećem je učvrstila svoju poziciju hicem od 59,85 m.

Uz hrvatsku reprezentativku i četiri diskašice koje su prebacile normu, mjesto u finalu su prema rezultatu još izborile: Portugalka Liliana Ca (61,86), Španjolka Ines Lopez (61,45), Francuskinja Melina Robert-Michon (60,89), Njemica Kristin Prudenz (60,48), Šveđanka Caisa-Marie Lindfors (59,57), Poljakinja Daria Zabawska (59,37) i Turkinja Oezlem Becerek (58,48).

Finale bacanja diska za atletičarke na rasporedu je u petak, 14. kolovoza, a početak je zakazan za 21.30 sati po srednjoeuropskom vremenu.