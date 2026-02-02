Poznat je termin polufinala Eura u futsalu: Evo kad Hrvatska u Ljubljani igra sa Španjolskom

Podijeli :

Foto: UEFA

Hrvatska futsalska reprezentacija u polufinalu Europskog prvenstva odmjerit će snage sa Španjolskom. Nakon što su hrvatski reprezentativci u subotu svladali Armeniju s uvjerljivih 3:0, Španjolska je dan kasnije u Ljubljani nadigrala Italiju rezultatom 4:0. Hrvatska je i ranije znala da će polufinalni susret igrati u srijedu, a sada je poznato i točno vrijeme odigravanja.

Utakmica Hrvatske i Španjolske na rasporedu je u 17 sati, dok će se u drugom polufinalu sastati Portugal i Francuska s početkom u 20:30 sati u dvorani Stožice. Španjolci su do polufinala stigli s maksimalnim učinkom od četiri pobjede i impresivnom gol-razlikom 20:4. U skupini su pobijedili Sloveniju (4:1), Bjelorusiju (2:0) i Belgiju (10:3), a u četvrtfinalu su uvjerljivo slavili protiv Italije (4:0). Španjolska je rekorder s čak sedam osvojenih naslova europskog prvaka, a posljednji je osvojila 2016. godine.