Pikado ludnica ponovno kreće: Littler u prvom kolu Mastersa igra protiv singapurskog ‘djedice’

PDC Svjetsko prvenstvo završeno je trećeg siječnja, a tamo je do naslova došao 18-godišnji Luke Littler koji je Giana van Veena porazio sa 7-1 u setovima. Samo 11 dana kasnije ponovno kreće pikado sezona i to na Bliskom istoku.

Tamo će odabrani pikadisti igrati na PDC Bahrein Mastersu. Osmorica su odabrana po rankingu, a azijski predstavnici su po istom kriteriju izborili nastup.

Tako od Europljana i najboljih europskih pikadista na turniru imamo Lukea Littlera, Lukea Humphriesa, Giana van Veena, Michaela van Gerwena, Stephenea Buntinga, Nathana Aspinalla, Gerwyna Pricea i Dannyja Nopperta.

Od azijskih predstavnika gledat ćemo Paula Lima, Motomua Sakaija, Alexisa Toyla, Ryuseija Azemota, Lourencea Illagana, Mana Loka Leunga te dvojicu domaćih predstavnika Abdullu Saeda i Bassema Mahmooda.

U prvom kolu ždrijeb je spojio najzanimljiviju dvojicu, a to su aktualni osvajač PDC Svjetskog prvenstva Littler i 71-godišnji Singapurac Lim koji je na ovom prvenstvu pobjedom protiv Jefrreyja de Graafa postao najstariji pobjednik meča na SP-u.

Svi parovi prvog kola:

Littler – Lim

Price – Sakai

Van Gerwn – Toylo

Bunting – Azemoto

Humphries – Saed

Aspinall – Ilagan

Van Veen – Lok Leung

Noppert – Mahmoud

Branitelj naslova je Stephen Bunting.