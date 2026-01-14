Pikado ludnica ponovno kreće: Littler u prvom kolu Mastersa igra protiv singapurskog ‘djedice’

PDC Svjetsko prvenstvo završeno je trećeg siječnja, a tamo je do naslova došao 18-godišnji Luke Littler koji je Giana van Veena porazio sa 7-1 u setovima. Samo 11 dana kasnije ponovno kreće pikado sezona i to na Bliskom istoku.
Tamo će odabrani pikadisti igrati na PDC Bahrein Mastersu. Osmorica su odabrana po rankingu, a azijski predstavnici su po istom kriteriju izborili nastup.
Tako od Europljana i najboljih europskih pikadista na turniru imamo Lukea Littlera, Lukea Humphriesa, Giana van Veena, Michaela van Gerwena, Stephenea Buntinga, Nathana Aspinalla, Gerwyna Pricea i Dannyja Nopperta.
Od azijskih predstavnika gledat ćemo Paula Lima, Motomua Sakaija, Alexisa Toyla, Ryuseija Azemota, Lourencea Illagana, Mana Loka Leunga te dvojicu domaćih predstavnika Abdullu Saeda i Bassema Mahmooda.
U prvom kolu ždrijeb je spojio najzanimljiviju dvojicu, a to su aktualni osvajač PDC Svjetskog prvenstva Littler i 71-godišnji Singapurac Lim koji je na ovom prvenstvu pobjedom protiv Jefrreyja de Graafa postao najstariji pobjednik meča na SP-u.
Svi parovi prvog kola:
Littler – Lim
Price – Sakai
Van Gerwn – Toylo
Bunting – Azemoto
Humphries – Saed
Aspinall – Ilagan
Van Veen – Lok Leung
Noppert – Mahmoud
Branitelj naslova je Stephen Bunting.
