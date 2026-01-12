Otvorena 30. sezona Sportskih igara mladih

Podijeli :

Foto: Karlo Šutalo

Sportske igre mladih, najveća sportsko-amaterska manifestacija u Europi, jubilarnu 30. sezonu započele su u Velikoj Gorici sportsko-edukativnim programom „Zero Waste – Budi dio igre – Čuvajmo naš planet“ i turnirom Coca-Cola Cup.

Savjetnik predsjednika organizacijskog odbora Sportskih igara mladih, Slaven Marić, na početku sezone istaknuo je kako iza Igara stoji trideset godina neprekidnog organiziranja sportskih natjecanja, trideset generacija djece i čak 3.4 milijuna sudionika koji su odrastali uz sport, prijateljstvo i fair play. Naglasio je i da Igre, zahvaljujući potpori partnera, već tri desetljeća ostaju potpuno besplatne za sve sudionike.

“Ove godine na Sportskim igrama mladih očekujemo čak 140.000 sudionika, a jubilarna, 30. sezona bit će sezona s najviše sportskih natjecanja, događanja i edukacija do sada”, rekao je Marić.

Više od 1.200 djece okupilo se u Dvorani Vladimir Bakarić kako bi podržalo početak nove sezone Plazma Sportskih igara mladih. Uz Josipa Pavića, državnog tajnika u Ministarstvu turizma i sporta i izaslanika ministra Tončija Glavine, događanju je nazočio i Krešimir Ačkar, gradonačelnik Velike Gorice.

Sportsko-edukativni projekt „Zero Waste – Budi dio igre – Čuvajmo naš planet“ održava se već petu godinu zaredom, a zbog inovativnog pristupa učenju kroz sport iznimno je popularan među djecom. Projekt će se i ove godine provoditi u svim županijama diljem Hrvatske, u skladu s Coca-Colinim projektom “Svijet bez otpada”.

Zero Waste na kreativan način educira djecu i mlade kroz igru i sport, potičući ih na usvajanje zelenih navika i njihovu primjenu u svakodnevnom životu. Nakon interaktivne edukacije o zaštiti okoliša, djeca i mladi natjecali su se na edukativnom poligonu, a najuspješniji su nagrađeni prigodnim priznanjima. Događanje su podržali i ambasador Sportskih igara mladih, teniski trener i bivši tenisač Goran Ivanišević, te proslavljeni rukometaši Vlado Šola, Jakov Gojun i Jakov Ljevar.

Sportski program nastavljen je natjecanjima u sklopu Coca-Cola Cupa, najvećeg malonogometnog turnira u Europi. Ekipe u kategoriji U-15 borile su se za prolaz na županijsku završnicu, kojoj će se pridružiti i muške ekipe U-18 te ženske ekipe U-15. I ove godine Sportske igre mladih, u suradnji s UEFA Foundation for Children i predsjednikom UEFA-e te ambasadorom Igara Aleksanderom Čeferinom, poseban naglasak stavljaju na uključivanje djevojčica u nogometna natjecanja.

Plasma Sportske igre mladih djeci i mladima omogućuju da od siječnja do rujna potpuno besplatno sudjeluju u vrhunski organiziranim sportskim natjecanjima. Prijave su otvorene za sve sportske discipline – Tommy turnir u malom nogometu, Coca-Cola Cup, rukomet, Sprite turnir u uličnoj košarci, odbojka i odbojka na pijesku, FIDE turnir u šahu, stolni tenis, tenis, graničar te atletika u sklopu Telemach Dana sporta. Natjecanja su otvorena za pojedince i slobodno formirane ekipe, neovisno o prethodnom sportskom iskustvu.