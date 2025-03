Otkriveni detalji akcije spašavanja Ivice Kostelića, drama je trajala pet sati!

Podijeli :

Ivica Kostelić

Vojska Crne Gore izvukla je u ponedjeljak navečer iz mora kod ušća Bojane, u blizini Ulcinja, dvojicu stranih državljana, od kojih je jedan hrvatski skijaš Ivica Kostelić, potvrđeno je iz Vlade medijima.

Potvrđeno je da su Kostelić i još jedan strani državljanin spašeni “u složenim okolnostima” uz upotrebu patrolnih čamaca za brze intervencije Mornarice Vojske Crne Gore i helikoptersku podršku iz zraka.

Crnogorski mediji jutros pišu o akciji spašavanja koja je započela sinoć oko 22:45. S Kostelićem se našao francuski državljanin, a Uprava pomorske sigurnosti navela je kako su operateri na Pomorsko operativnom centru primili poziv za pomoć od osobe s obale te je hitno započela veoma složena akcija traganja i spašavanja dvojice stranih državljana.

Akcija spašavanja je trajala punih pet sati i odvijala se po vrlo nepovoljnim uvjetima uz valove visoke čak 4 metra, objašnjava Radio televizija Crne Gore.

‘Operateri na Pomorsko operativnom centru Uprave pomorske sigurnosti i upravljanja lukama su u okviru poziva za pomoć dobili informaciju da su tri osobe upravljale kajacima od Skadra do ušća rijeke Bojane u Jadransko more, i da je zbog složenih i loših vremenskih uvjeta došlo do prevrtanja jednog kajaka, nakon čega su jake struje odnijele na pučinu dvije osobe, jednu hrvatske i drugu francuske nacionalnosti‘‘, navodi se u priopćenju pa nastavlja:

“Zbog pogoršanja vremenskih uvjeta, morali su se hitno uključiti svi raspoloživi državni resursi te je Pomorsko operativni centar preko Direktorata za zaštitu i spašavanje (OKC 112), po proceduri zahtijevao angažiranje helikoptera Vojske Crne Gore s upotrebom termovizijske kamere kako bi pretraga za nestalim osobama na moru bila efikasnija

Nakon upornog traganja i spašavanja, po izuzetno lošim vremenskim uvjetima u akciju se uključio i vojni helikopter koji je iz Podgorice došao u SAR (Search and rescue) područje i upotrebom optičkog termalnog senzora nakon sat vremena locirao dvije osobe na kajaku koje su bile udaljene nekih 1,7 nautičkih milja od delte rijeke Bojane‘‘, izvijestila je crnogorska Uprava pomorske sigurnosti.