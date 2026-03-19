Nizozemski pikadist zbog bubrežnog kamenca otkazao nastup u Premier ligi

Konrad Swierad Arena Akcji NEWSPIX.PL --- newspix.pl via Guliver Image

Četvrtkom navečer se u pikado svijetu igra PDC Premier lige pa je tako večeras na rasporedu dublinska večer.

U njoj su trebala udjelovati osam odabranih igrača (Luke Littler, Luke Humphries, Gian van Veen, Michael van Gerwen, Jonny Clayton, Stephen Bunting, Gerwyn Price i Josh Rock), no zbog nepredviđenih okolnosti nastupit će samo njih sedam.

Naime, zbog bubrežnog kamenca je svoj nastup u Dublinu otkazao treći igrač svijeta Gian van Veen. On je ujedno i viceprvak PDC Svjetskog prvenstva u pikadu te je trenutačno na četvrtom mjestu PDC Premier lige.

U Dublinu je trebao igrati protiv svog sunarodnjaka Michaela van Gerwena, trostrukog svjetskog prvaka i sedmerostrukog osvajača Premier lige, no u Irskoj se ipak neće sukobiti međusobno. Van Gerwen je tako dobio prolaz u polufinale večeri te dva boda na kontu s kojima će privremeno zauzeti treće mjesto ljestvice s 10 bodova.

Zanimljivo je da je ove godine i van Gerwen morao otkazati jednu večer Premier lige. On je to zbog viroze napravio u trećem tjednu kada je pikado karavana strelice bacala u Glasgowu.