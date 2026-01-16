Neuništivi van Gerwen osvojio bahreinski Masters i pokazao da još ima ‘ulja u svići’

Podijeli :

xPaulxPhelanx PSI-23383-0099 via Guliver Image

U petak se u Bahreinu odigrala završnica prvog pikado turnira u 2026. godini nakon PDC Svjetskog prvenstva. Na Bliskom istoku započeo je takozvani Wolrd Series of Darts gdje su igrali najbolji pikadisti svijeta koje je izabrala krovna organizacija pikada. Osmorica najboljih igrali su protiv osmorice azijskih predstavnika u prvom danu, a u svakom od tih mečeva slavili su PDC predstavnici. Drugi dan donio je veće derbije, a pobjednik turnira na kraju je bio pomalo otpisani Michael van Gerwen.

Dan su otvorili Luke Littler i Gerwyn Price, a kao i lani u istoj fazi, slavio je Velšanin. Price je sjajnom igrom drugu godinu u nizu u četvrtfinalu aktualnog svjetskog prvaka porazio sa 6-2 u legovima.

Nakon njih su na pozornicu izašli Michael van Gerwen, trostruki PDC svjetski prvak i Stephen Bunting, miljenik publike i nekadašnji osvajač BDO Svjetskog prvenstva koje više ne postoji. Bio je to izjednačen meč u kojem je Bunting propustio početnu prednost od 2-0 u legovima. Na kraju je do pobjede došao van Gerwen sa 6-4 te je izborio polufinale protiv Pricea.

Uslijedio je potom engleski derbi između Lukea Humphriesa i Nathana Aspinalla. Bio je to najbolji meč dotadašnje bahreinske večeri, a u tako kvalitetnom susretu bolje se snašao Aspinall. “The Asp” je uspio nadokanditi zaostatak od 3-1 u legovima te je na kraju sa 6-3 izborio polufinale.

Tamo je znao da čeka pobjednika nizozemskog derbija između aktualnog finalista SP-a Giana van Veena i Dannyja Nopperta, jednog od najkonstantnijih igrača prošle sezone. Tamo je do 3-1 vodstva došao van Veen, a onda ih je prekinuo nestanak struje. Publika je to prihvatila u dobrom raspoloženju, a srećom po svih, prekid je trajao tek desetak minuta. Nakon toga treći igrač svijeta nije ispao iz ritma te je s tri lega u nizu došao do pobjede od 6-1 u legovima.

Prvo polufinale večeri odigrali su stari znanci van Gerwen i Price. Iako je Nizozemac već duže vrijeme u lošijoj formi, Velšanina je uspio svladati sa 7-2 u legovima te je izborio finale bahreinskog Mastersa. Tamo je čekao pobjednika meča između Aspinalla i Van Veena. Tamo je nakon prve pauze rezultat bio 3-3 u legovima. Nakon predaha bolji igrač je bio van Veen koji je upisao pobjedu od 7-4 u legovima.

Tako je izborio okršaj sa svojim sunarodnjakom van Gerwenom kojemu je plasmanom u finale Svjetskog prvenstva preoteo status najboljeg Nizozemca na Touru. Van Gerwen je susret otvorio s 3-0 u legovima, a imao je i tri strelice za 4-0. Međutim, dvostruki 16 i dvostruki osam nisu bili sretni za legendarnog Nizozemca i van Veen se uspio vratiti na 3-1, a potom i na 3-2.

Uspio se van Gerwen sabrati i na prvu pauzu otići s 4-2 u legovima. Potom je pobjegao i na 6-2, ali mladi van Veen nije se predavao. Smanjio je na 6-5 u legovima, ali legendarni van Gerwen je uspio zadržati mirnoću te je sa 8-6 u legovima osvojio 17. World Series turnir što je ujedno i rekord natjecanja.

Pikadistima sada slijedi odmor od tri dana. Od 19. do 20. siječnja će se u Saudijskoj Arabiji održati novi Masters, a na njemu će sudjelovati istih osam predstavnika PDC-ja dok će dvojicu Bahreinaca zamijeniti Tomoya Goto iz Japana te Paolo Nebrida iz Filipina.