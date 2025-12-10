Najbolja momčad izgubila od pretposljednje ekipe lige: Prvi pratitelji to iskoristili

Podijeli :

digital photo by Larry MacDougal via Guliver Image

Hokejaši Dallasa su pobjedom 4:3 na gostovanju kod Winnipega došli na dva boda zaostatka za vodećim Coloradom koji je u Nashvilleu osvojio samo bod, gdje su domaći Predatorsi bili bolji u raspucavanju i na kraju pobijedili s 4:3.

Cale Makar je osam sekundi prije isteka regularnog dijela utakmice postigao izjednačujući pogodak za Colorado, ali je nekadašnji igrač Avalanchea Ryan O’Reilly u raspucavanju bio jedini strijelac čime je donio pobjedu Predatorsima koji su sa 26 bodova na pretposljednjem mjestu Zapadne konferencije sjevernoameričke Nacionalne hokejaške lige (NHL). Colorado je s 49 bodova najbolja momčad u novoj NHL sezoni.

Dallas Starsi su četvrtom uzastopnom pobjedom došli do 47 bodova. Na gostovanju u Winnipegu je momčad iz Teksasa povela 3:0 golovima Ese Lindella, Roopea Hintza i Alexa Petrovica. Jetsi su smanjili zaostatak na 3:2 zahvaljujući dvostrukom strijelcu Marku Scheifeleu, ali domaća momčad nije došla do preokreta za što se pobrinuo Jason Robertson postigavši četvrti gol za Dallas. Logan Stanley je samo smanjio na konačnih 4:3.

Vodeća momčad Istočne konferencije su Washington Capitalsi s 39 bodova, a njihovu neaktivnost su u noći s utorka na srijedu iskoristili Carolina Hurricanesi i približili im se na samo jedan bod domaćom pobjedom 4:1 protiv Columbus Blue Jacketsa. Gosti su poveli pogotkom Dmitrija Voronkova, ali su Seth Jarvis, Eric Robinson, Jordan Staal i Jordan Martinook donijeli preokret i odveli Carolinu do uvjerljive pobjede.

Svi rezultati NHL-a

Montreal Canadiens – Tampa Bay Lightning 1:6

Ottawa Senators – New Jersey Devils 3:4

New York Islanders – Vegas Golden Knights 5:4 (raspucavanje)

Philadelphia Flyers – San Jose Sharks 4:1

Pittsburgh Penguins – Anaheim Ducks 3:4 (raspucavanje)

Carolina Hurricanes – Columbus Blue Jackets 4:1

St. Louis Blues – Boston Bruins 2:5

Winnipeg Jets – Dallas Stars 3:4

Edmonton Oilers – Buffalo Sabres 3:4 (produžetak)

Nashville Predators – Colorado Avalanche 4:3 (raspucavanje)