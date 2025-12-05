Najbolji igrač svijeta zabio svoj prvi hat-trick nakon više od tri godine

Podijeli :

Larry MacDougal via Guliver Image

Edmonton Oilersi su u četvrtak navečer s visokih 9:4 porazili Seattle Kraken te su tako odigrali svoju drugu od ukupno pet uzastopnih domaćih utakmica. Ključan igrač ove pobjede bio je, po mnogima najbolji igrač svijeta, Connor McDavid. Kanađanin je u ovom susretu zabio hat-trick, a upisao je i jednu asistenciju.

Već u osmoj minuti susreta se McDavid upisao u strijelce. Otvorio je tako “pipu” jer je 17 sekundi kasnije Vasili Podkolzin zabio za 2:0. Četiri minute kasnije u strijelce se upisao i drugi najbolji igrač Oilersa Leon Draisaitl. On je u igri s igračem više pogodio na asistenciju McDavida i Evana Boucharda.

Do kraja trećine je Seattle smanjio rezultat golovima Eelija Tolvanena i Fredericka Gaudreaua. Međutim, povratka za njih nije bilo jer je Edmonton i u drugom periodu bio nezaustavljiv. Za 4:2 je pogodio Matthew Savoie, za 5:2 McDavid, a za 6:2 Zach Hyman koji se polako nakon ozljede vraća u staru formu. Ponovno je Kraken uspio smanjiti zaostatak koncem perioda, ali ovaj put samo jednim golom koji je postigao Jared McCann.

I u posljednjoj trećini je Edmonton postigao tri gola. Odmah na početku je za 7:3 zabio Mattias Janmark da bi McDavid na isteku sedme minute kompletirao svoj hat-trick na “powerplayju”. Posljednji pogodak za Oilerse zabio je Savoie. Kraken je pet sekundi prije kraja golom Janija Nymana ublažio poraz na 9:4.

Inače, ovaj hat-trick McDavida bio je njegov prvi još od od 27. listopada 2022. godine. Tada je to učinio protiv Chicago Blackhawksa. Ovo je igraču s brojem 97 na leđima bio 13. hat-trick karijere te se tako poravnao na četvrtom mjestu vječne liste Oilersa s Markom Messierom. Na prvom mjestu je naravno Wayne Gretzky koji je u svojoj karijeri za Oilerse postigao nevjerojatna 43 hat-tricka.