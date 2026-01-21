Mavrović: Želja nam je izboriti četvrtfinale u kojem je sve moguće

Podijeli :

Goran Mehkek CROPIX via Guliver

Izuzetno smo zadovoljni rezultatom i osvojenim bodom, rekao je Marinko Mavrović, izbornik hrvatske futsalske reprezentacije, nakon 2-2 protiv Francuske na startu Europskog prvenstva u Latviji.

„Igrali smo protiv najtežeg protivnika, Francuska je slovila kao favorit skupine i naravno da smo izuzetno zadovoljni. Znali smo da možemo, ali jedno je pričati uoči utakmice, a nešto sasvim drugo pokazati to i na terenu. Međutim, uspjeli smo to dokazati i sretni smo. Analizirat ćemo iduća dva naša suparnika Gruziju i Latviju kroz njihovu međusobnu utakmicu. Naravno da ovaj rezultat neće ništa vrijediti ako ga ne potvrdimo u dvobojima s tim suparnicima. Želja nam je ostvariti jedno od prva dva mjesta u skupini i izboriti četvrtfinale u kojem je sve moguće”, rekao je zadovoljno izbornik Mavrović.

Oba pogotka za Hrvatsku na premijeri Europskog prvenstva postigao je Duje Kustura.

“Očekivali smo tešku utakmicu, znali smo da je Francuska naš najozbiljniji konkurent i da će stvoriti svoje prilike. Na poluvremenu smo gubili, ali smo dogovorili neke stvari i na kraju došli do remija koji je najpravedniji ishod. Lijepo je zabiti golove, ali najvažniji je rezultat momčadi. Moramo se smiriti i u utakmicama koje dolaze potvrditi ulogu favorita i to pokazati na terenu“, izjavio je Kustura.