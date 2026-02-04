Mataja nakon poraza od Španjolske: ‘Gušt je igrati pred svojim navijačima, na trenutke sam se ježio’

Podijeli :

xIgorxKupljenikx Sportspressphoto_SPR88678 via Guliver Image

Hrvatski reprezentativci bili su poslije utakmice razočarani, ali istodobno i ponosni na izvedbu protiv Španjolske pred mnoštvom navijača.

David Mataja:

VIDEO / Futsal junak za SK: To je dan za povijest, idemo ga proslaviti s navijačima! Evo kad Hrvatska igra za broncu na Europskom prvenstvu u futsalu

“Odigrali smo dobru utakmicu, očekivali smo da će Španjolska dominirati i malo smo ih previše respektirali na početku. Hrabrije smo ušli u drugo poluvrijeme i na kraju njima nije bilo svejedno, Šteta što ta zadnja prilika nije ušla u gol. Imali smo tijekom utakmicu više šansi, čak i više nego što sam očekivao. Nismo zabili i to nam je boljka ovo prvenstvo. Igramo dobro, a ne iskoristimo prilike. Okrećemo se drugoj utakmici, idemo uzeti broncu i napraviti najveću uspjeh u povijesti futsalske reprezentacije. Hvala publici, na trenutke sam se ježio na terenu i nadam se da će u subotu doći još više naših navijača i da ćemo slaviti. Igrali smo prve utakmice u Litvi i Latviji, ali kad igraš pred svojim navijačima onda je to poseban gušt”.

Franco Jelovčić:

“Miks osjećaja. Zadovoljni smo i ponosni, bili smo jako blizu. Bilo je nekoliko šansi u prvom dijelu. Osjetili smo nakon tog prvog poluvremena da možemo igrati s njima. Oni su malo dominirali, ali to ništa nije bilo strašno. U drugi dio smo ušli baš muški i hrabro te nas je nagradilo tim golom, ali ostaje žal. Danas nisam puno govorio prije utakmice, ali nešto ću morati smisliti za subotu, to je moj oproštaj. Danas smo igrali kao da smo kod kuće. Digli su nas navijači za jedno 30, 40 posto. Kad čuješ taj huk odmah te to digne. Očekujem puno ljudi i pozivam ih sve. Nama je u subotu finale svih finala i da dođemo s tom medaljom doma”.