VIDEO / Futsal junak za SK: To je dan za povijest, idemo ga proslaviti s navijačima!

David Mataja sjajno je igrao u dresu Hrvatske na dosadašnje EP u futsalu, a u četvrtfinalu je postigao dva gola Armeniji.

Hrvatska futsal reprezentacija u 17 sati u ljubljanskim Stožicama igra polufinalni dvoboj protiv Španjolaca. Hrvatska će drugi put u svojoj povijesti igrati u polufinalu, a u slučaju pobjede to će biti naš prvi pokušaj da se popnemo na krov Europe. Našem komentatoru Denisu Draganoviću otkrio je svoja razmišljanja uoči dvoboja.

“Sretan sam kao in cijela momčad. Bio sam strijelac dva gola, nadam se da će u polufinalu biti netko drugi. Bitna je momčad, bitno je da smo među malo četiri. Armenija je bila prva u skupini, a oni koji ne prate futsal ne znaju koliko su jaki. Dobili su Čehe i Ukrajince. U prvom poluvremenu smo bili jako dobro, rano poveli. Igrali su s golmanom igračem, napadali su, ali bilo smo bolji” – rekao je Dino Mataja.

Stari poznanici su nam, sedam puta europski i dva puta svjetski prvaci. I danas su favoriti?

“Gledao sam sve utakmice na Euru, oni izgledaju uvjerljivo, mislio sam da će im se Talijani moći oduprijeti, ali nisu uspjeli. Španjolska je uvjerljivo dobila. Ali, to je polufinale, ne možemo očekivati nekog lakog suparnika.

Dolazi i dosta naših navijača, navodno je prodano oko 6000 ulaznica?

“Mi smo presretni što se priča o futsalu, sada su rukometaši bili u prvom planu i čestitam im na uspjehu, a sada je red da i mi pokušamo sve. To je jedna utakmica, sve je tu moguće, da odigramo vrhunsku utakmicu i uđemo u finale. Bilo bi to divno proslaviti sa svojim navijačima”