Magnus Carlsen je ispisao povijest šaha: Osvojio je premijerno Svjetsko prvenstvo u novoj disciplini

Damir Krajac / CROPIX Zagreb Croatia Copyright: xxDamirxKrajacx/xCROPIXx grand_chess32-010725 via Guliver Image

Pobjedom Norvežanina Magnusa Carlsena u dvorcu Weissenhaus nedaleko od njemačkog grada Hamburga završeno je prvo Svjetsko prvenstvo FIDE u slobodnom šahu, disciplini poznatoj kao Chess960 ili Fischer Random.

Radi se o disciplini u kojoj partije započinju s proizvoljnim rasporedom figura na prvom redu određenim samo 15 minuta prije početka.

U finalu Magnus Carlsen je uz dosta sreće u dvoboju od četiri partije igrane u tempu od 25 minuta za cijelu partiju i dodatak od 10 sekundi poslije svakog poteza pobijedio Amerikanca Fabiana Caruanu sa 2.5-1.5.

Odluka je pala u trećoj partiji u kojoj je Caruana u velikom vremenskom tjesnacu upropastio i čak izgubio dobivenu poziciju.

U borbi za treće mjesto Uzbekistanac Nodirbek Abdusattorov je također sa 2.5-1.5 svladao Nijemca Vincenta Keymera.

Peto mjesto osvojio je Amerikanac Hans Moke Niemann pobjedom nad Indijcem Arjunom Erigaisijem sa 2-0, a sedmo mjesto izborio je Amerikanac Levon Aronian zahvaljujući pobjedi nad Uzbekistancem Javohirom Sindarovom u odlučujućoj trećoj partiji s vremenskim hendikepom.