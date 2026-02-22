Littler započeo lov na jedini turnir koji mu nedostaje, Krčmar ispao u osmini finala i napravio veliki korak prema Europskom prvenstvu

Podijeli :

xColinxPoultneyx PSI-23769-0103 via Guliver Image

U nedjelju je završen prvi turnir iz kategorije PDC European Tour. Riječ je o natjecanjima koji se održavaju diljem Europe gdje se skupljaju bodovi za plasman na Europsko prvenstvo. Prvi turnir odigrao se u Poljskoj, a u finalu između Lukea Littlera i Giana van Veena slavio je Littler s 8-4 u legovima.

Na ovom turniru nastupao je i hrvatski pikadist Boris Krčmar koji je kroz siječanjske kvalifikacije izborio nastup u Poljskoj. Zagrepčanin je u petak porazio Ryana Joycea da bi u subotu bio bolji od Martina Schindlera. U nedjelju je ipak od njega bio bolji drugi pikadist svijeta Luke Humphries sa 6-1 u legovima.

Upravo je Humphries u polufinalu izgubio od Giana van Veena sa 7-5 dok je Luke Littler u drugom polufinalu bio bolji od svog sunarodnjaka Chrisa Dobeyja sa 7-3 u legovima.

Finale u Krakowu bila je i repriza finala PDC Svjetskog prvenstva u kojem je Littler slavio sa 7-1 u setovima. Ovo finale igralo se na legove, tko prije osam, a do pobjede je došao Littler s 8-4.

Tako je 19-godišnji Littler osvojio prvi od 15 turnira iz ove kategorije. Preuzeo je vrh u borbi za 32 mjesta koja vode na Europsko prvenstvo. Hrvatski pikadist Krčmar je na sjajnom 10. mjestu, a on je izborio i nastup na trećem turniru iz ove serije koji će se igrati u Belgiji od 20. do 22. ožujka.