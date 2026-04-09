Krovno tijelo pikada zabranilo transrodnim osobama natjecanje u ženskoj kategoriji

(AP Photo/Kin Cheung) via Guliver Image

DRA, tijelo za regulaciju pikada, je uvela nova pravila za sudjelovanje u pikado natjecanjima, prema kojima će ženski turniri ubuduće biti rezervirani isključivo za biološke žene, dok će otvoreni turniri ostati dostupni svima.

Ova odluka rezultat je revizije započete 2025., tijekom koje su analizirani znanstveni nalazi dr. Emme Hilton i relevantni pravni okviri, uključujući presude britanskih sudova. Zaključeno je da u pikadu postoje kumulativne fizičke razlike koje muškarcima daju određenu natjecateljsku prednost, zbog čega je sport klasificiran kao „rodno uvjetovan“.

Nova pravila primjenjivat će se na sve organizacije pod okriljem DRA-a, uključujući PDC, a razvijena su u suradnji s predstavnicima igrača. Istovremeno, organizacija ističe da želi zadržati inkluzivnost, omogućujući svim igračima nastup u otvorenoj konkurenciji.