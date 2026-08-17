Prpić i Zwicker izborile nastup na Svjetskom prvenstvu u gimnastici

Podijeli :

Guliver

Hrvatske višebojke Mila Prpić i Christina Zwicker i službeno su na popisu 26 višebojki koje su temeljem plasmana na Europskom prvenstvu u ženskoj sportskoj gimnastici u Zagrebu osigurale nastup na svjetskoj smotri u Rotterdamu, objavio je Hrvatski gimnastički savez.

Odmah po završetku Europskog prvenstva u ženskoj gimnastici u Zagrebu odlična vijest stigla je iz Svjetske gimnastičke federacije. Naime, hrvatske višebojke Mila Prpić i Christina Zwicker svojim su nastupima u Areni Zagreb i službeno izborile pravo sudjelovanja na Svjetskom gimnastičkom prvenstvu koje će se od 17. do 25. listopada održati u Rotterdamu.

Fran Brodić se vraća u HNL? Kovačević otkrio veliku novost pred utakmicu sezone: ‘Nosit će desetku u skupini!’

Nastup u Rotterdamu izborilo je 26 najboljih višebojki s Europskog prvenstva u Zagrebu, nakon što su s popisa kvalificiranih izostavljene gimnastičarke koje su nastup na Svjetskom prvenstvu osigurale kao članice 13 najboljih europskih ekipa.

Nakon što se lakše ozlijedila na podij treningu dva dana prije početka Europskog prvenstva, ovo je za Milu Prpić izniman uspjeh.

“Jako sam sretna zbog plasmana na Svjetsko prvenstvo. Unatoč ozljedi lijevog koljena, sretna sam što sam uspjela odraditi cijeli višeboj i zaista uživati u svakom trenutku natjecanja. Ovaj plasman mi je nakon svega lijepa nagrada, ali i velika motivacija da nastavim raditi, usavršavati svoje elemente i biti još bolja“, prokomentirala je svoj plasman na Svjetsko prvenstvo Mila.

Christina Zwicker se višeboju na velikim natjecanjima vratila nakon četiri godine, a uoči nastupa u Zagrebu isticala je da joj je plasman na Svjetsko prvenstvo glavni cilj.

“Jako mi je drago što sam izborila nastup na Svjetskom prvenstvu. Stvarno sam uživala natjecati se pred domaćom publikom i mislim da se to moglo vidjeti i osjetiti u dvorani. Neke sam sprave odradila bolje, neke nešto slabije, ali na kraju je ukupni rezultat bio sasvim dovoljan za siguran plasman na Svjetsko prvenstvo, što mi je u ovom trenutku i bilo najvažnije. Posebno mi puno znači to što sam se nakon nekoliko godina obilježenih ozljedama uspjela vratiti višeboju i ponovno nastupati na velikoj sceni. Sada me čekaju Mediteranske igre, zatim još dva Svjetska kupa, a kao šećer na kraju ove sezone dolazi Svjetsko prvenstvo u Rotterdamu, kojem se jako veselim“, kaže Christina.

Na Europskom prvenstvu u ženskoj gimnastici, održanom u Zagrebu od 13. do 16. kolovoza, sudjelovale su ukupno 293 gimnastičarke iz 39 zemalja. Od toga ih je 163 nastupilo u seniorskoj, a 130 u juniorskoj konkurenciji.