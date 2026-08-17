Emotivna Sara Kolak nakon europskog zlata: ‘Deset godina! Bilo je i vrijeme’

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AP Photo/Matthias Schrader via Guliver

Hrvatska atletika doživjela je još jednu čudesnu večer na Europskom prvenstvu u Birminghamu.

Zlatna olimpijka Sara Kolak ispisala je novu stranicu povijesti osvojivši naslov europske prvakinje u bacanju koplja — svoju prvu veliku medalju nakon punih deset godina i slavlja na Olimpijskim igrama te brončanoga odličja na Europskom prvenstvu 2016. godine.

Sara Kolak osvojila zlato u bacanju koplja na Europskom prvenstvu

Ludo finale 31-godišnja Ludbrežanka otvorila je fantastično: već u prvoj seriji bacila je 62,43 metra, što se pokazalo nedostižnim za svu konkurenciju. Drugo mjesto zauzela je Njemica Julia Ulbricht, dok je broncu osvojila srbijanska predstavnica Adriana Vilagoš.

Emocije na borilištu nisu se mogle sakriti. Držeći zlatno odličje, Sara je sa smiješkom povikala: “Deset godina!”, a ubrzo se oglasila i u video-poruci putem društvenih mreža Hrvatskog atletskog saveza.

“Bilo je i vrijeme”, nasmijala se nova europska prvakinja pa dodala:

“Dugo sam je čekala i naporno sam radila za ovu medalju. Ponosna sam na nju, ponosna sam na to kako sam se borila. Od prvog do zadnjeg hica. Uživala sam, publika je bila fenomenalna.”

Na kraju velike večeri, u kojoj je slavlje preplavilo hrvatsku sportsku javnost, Sara je uputila i emotivne zahvale svima koji su bili uz nju tijekom godina tišine:

“Hvala svima koji su vjerovali i koji su me podržavali. Hvala treneru. Ponosna sam na sebe i na cijelu ekipu.”