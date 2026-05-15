Kanada na krilima hrvatskog kapetana ostvarila prvu pobjedu na Svjetskom prvenstvu

xJustPictures.ch/JarixPestelaccix jp-en-EuSpIm-JP6_JAR_Canada_Sweden_15May2026_00219 via Guliver Image

Počelo je Svjetsko prvenstvo elitnog razreda u hokeju na ledu, a turnir u Švicarskoj je otvoren pobjedama Finske protiv Njemačke 3:1 u skupini A i Kanade protiv Švedske 5:3 u skupini B.

U vrlo interesantnom dvoboju skupine B Kanada je bila bolja od Švedske s 5:3 (2:0, 1:3, 2:0). Kanađani su poveli 2:0 nakon prve trećine golovima Johna Tavaresa i Ryana O’Reillyja. No, kroz drugu dionicu su se Šveđani vratili, a Jacob Larsson, Lucas Raymond i Mattias Ekholm su pogađali za 3:3 prije posljednje trećine.

U njoj se Kanada ipak pokazala boljom, a Connor Brown i Dylan Cozens su bili strijelci za končanih 5:3. Zanimljivo je da je u ovom susretu kapetan bio 19-godišnji Macklin Celebrini, podrijetlom s Krka, iako je u rosteru Kanade i legendarni Sidney Crosby koji je bio kapetan na Olimpijskim igrama u Milanu i Cortini.

Tijekom večeri u petak u ovoj će skupini od 20.20 sati igrati Češka i Danska.

U skupini A su finski hokejaši s 3:1 (1:0, 0:0, 2:1) nadigrali Njemačku. Za Finsku su strijelci bili Anton Lundell, Jesse Puljujarvi i Autu Raty, dok je Stefan Loibl bio jedini strijelac za Njemačku. U petak će još u ovoj skupini igrati SAD i domaćin Švicarska.

U četvrtfinale će se plasirati po četiri najbolje reprezentacije iz obje skupine. Najslabija momčad iz obje skupine spušta se u slabiju svjetsku diviziju.