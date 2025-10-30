Iznenađujući poraz Novog Vremena, hrvatski prvak ispao iz Lige prvaka

Podijeli :

Hrvatski prvak MNK Novo Vrijeme upisao je i drugi poraz u skupini 4 grupne faze UEFA Lige prvaka u futsalu ostavši bez izgleda za plasman u Elitnu rundu.

Nakon što su nastup u skupini otvorili porazom od Kairata (2-3), Makarani su iznenađujuće izgubili i od Prištine sa 6-7 i više namaju niti teoretske izglede za prolaz.

Hrvatski sastav nakon dva kola nema niti jedan bod, a u zadnjem kolu ga čeka vodeći sastav skupine Sporting koji je u prva dva ogleda slavio uz razliku pogodaka 26-3. Kada bi i kojim slučajem priredili senzaciju i porazili portugalskog velikana, Makarani bi imali tri boda kao i Priština koja je bolja u međusobnom susretu.

Bio je to susret pun obrata i drame, nažalost i slavlja kosovskih igrača.

Gosti su poveli nakon 100 sekundi igre golom Selmanaja, izjednačio je u sedmoj minuti Rukovci pogodivši vlastitu mrežu, no Selmanaj je samo minutu kasnije zabio za 2-1. Novo Vrijeme je uzvratilo s dva gola u nizu preko Ramadanija (10-ag) i Jelavića (13), međutim kosovski prvak je do kraja prvog dijela preko Limanija (13) i Selmanaja (16) stigao do prednost 4-3.

Lennon je nakon svega 12 sekund nastavak izjednačio, ali je Priština ponovo zabila dva gol u nizu (Rukovci 26, Krasniqi 32) za velikih +2. Jelavić je sedam minuta prije kraja smanjio na 5-6, da bi Lasić u 36. pogodio za 6-6. Na koncu je presudila pogreška domaćeg vratara Baškovića koji je 67 sekundi prije kraja “poklonio” gostima loptu, a Alaj pogodio za 7-6. Domaćin je u preostalom vremenu izvukao vratara kako bi s igračem više u polju pokušao izjednačiti, ali nije uspio.

U drugom susretu Sporting je pobijedio Kairat sa 7-2 upisavši i drugu pobjedu.

Za portugalski klub strijelci su bili Zicky (1), Tomas Paco (7), Diogo Santos (10, 12), Felipe Valerio (13, 25), te Wesley Franca (26), dok su za Kairat golove zabili Arrieta (11) i Tursagulov (16).

Nakon dva kola vodi Sporting sa šest bodova, Kairat i Priština imaju po tri boda, a hrvatski sastav je na “nuli”.

Plasman u Elitnu rundu Lige prvaka izborit će prve tri ekipe.

Posljednjeg dana natjecanja, u subotu 1. studenog igrat će Prština 01 – Kairat, te Novo Vrijeme – Sporting.