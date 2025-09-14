Iznenađenje u Tokiju, olimpijski prvak ispao u kvalifikacijama na 1500 m

Podijeli :

AP Photo/Michel Euler via Guliver Image

Bivši olimpijski prvak na 1500 metara Norvežanin Jakob Ingebrigtsen nije se u nedjelju uspio plasirati u polufinale Svjetskog prvenstva u Tokiju nakon što je u svojoj kvalifikacijskoj utrci bio tek osmi.

Ingebrigtsen, koji je u posljednja dva svjetska prvenstva osvajao srebra u ovoj disciplini, nije izgledao dobro na stadionu gdje je osvojio svoje olimpijsko zlato 2021. godine, i nije uspio biti među prvih šest trkača, koji su prošli dalje.

Dvadesetčetverogodišnjak, čije su pripreme bile pogođene ozljedom Ahilove tetive, se i dalje nada da će biti u formi za treći uzastopni naslov svjetskog prvaka na 5000 metara.