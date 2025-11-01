Hrvatski ragbijaši upisali pobjedu u ključnom susretu za ostanak u europskom Kupu nacija

Podijeli :

Paun Paunovic CROPIX via Guliver

Hrvatska ragbijaška reprezentacija je pred više od tisuću gledatelja u Makarskoj pobijedila Dansku 36-26 (14-14) u drugom susretu europskog Kupa nacija te napravila možda i ključan korak prema ostanku u Trophy diviziji, drugom rangu europskog ragbija.

Bila je to dramatična utakmica u noćnom ambijentu, pod reflektorima, a počela je izlaskom igrača na teren uz spektakularni „light show“.

Hrvatska je pritisnula na početku, no nije uspjela probiti dansku obranu pa su gosti poveli 7-0 u 14. minuti polaganjem Madsena i pretvaranjem Deschampsa. U 25. minuti Hrvatska je izjednačila jer pogodak je iz gužve postigao Dylan Rowe, a pretvorio je Jason Newton. Dvojac je to potomaka hrvatskih iseljenika, Rowea iz Australije, a Newtona iz Južnoafričke Republike.

U 30. minuti Danci su ponovno probili hrvatsku obranu i poveli 14-7, ali u 39. minuti Nikola Pavlović je zabio, a Newton iz vrlo teške pozicije pretvorio pa su momčadi na poluvrijeme otišle izjednačene 14-14.

U drugom su dijelu opet hrvatski igrači pritisnuli, ali ovaj put to je urodilo plodom jer je Nik Jurišić zabio u 43. minuti za 19-14, no u 46. je Mayne ponovno izjednačio na 19-19.

I tek tada, nakon sat vremena igre po blatnom terenu, Hrvatska je prelomila susret. Najprije je u 58. minuti nakon sjajnog Jurišićevog poteza ponovno zabio Pavlović za 24-19, a potom je iskorišten igrač više zbog žutog kartona danskog igrača te polaganjem Nike Vraneševića i pretvaranjem Pavlovića Hrvatska odlazi na 31-19. U 76. minuti, nakon još jednog lukavog poteza Jurišića, zabio je i Martin Altamirano.

U zadnjem napadu Danci su postigli još jedno polaganje i pretvaranje te smanjili na konačnih 26-36.

Hrvatskim igračima bi to trebala biti pobjeda dovoljna za ostanak u Trophy diviziji, a iduće subote u Splitu će ugostiti Češku.

Redoslijed: Švedska 5 bodova, Poljska 5, Hrvatska 4, Danska 0, Litva 0.